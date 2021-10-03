Samanyolu Haber /Medya / Netflix şimdiye kadarki en pahalı anlaşmasını duyurdu /03 Ekim 2021 00:00

Netflix şimdiye kadarki en pahalı anlaşmasını duyurdu

İnternet üzerinden sinema filmi ve dizi film içeriği sunan Netflix, bu zamana kadar imzaladığı en pahalı anlaşmayı duyurdu. Popüler içerik platformu Netflix, Roald Dahl Öykü Şirketi'nin lisans haklarını 686 milyon dolar karşılığında satın aldı.

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Teknoloji ve medya hizmetleri sunan yapım şirketi Netflix, kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen ve sevilen içerik platformlarında ilk sırada yer alıyor. Son yıllarda pandeminin de etkisiyle platformun kullanıcı sayısı çok daha hızlı arttı. Şirket,  son dönemlerde kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için yaptığı ticari hamlelerle sık sık gündeme geliyor.

Yakın bir zamanda küresel varlık yönetim şirketi Aviva Investors ile uzun vadeli bir kira sözleşmesi imzalamış, sözleşmenin bir parçası olarak da İngiltere'nin Surrey kentinde bulunan dev film stüdyosu Longcross Studios'u devralmıştı. Geçtiğimiz günlerde Birleşik Krallık'ın yeni nesil yaratıcılarını geliştirmek ve desteklemek için Grow Creative UK adlı 1,6 milyon dolarlık yeni bir eğitim programını duyurmuştu. Şirket tarafından yapılan son açıklamayla, Netflix'in şimdiye kadarki en pahalı anlaşması imzalandı.

Netflix, Birleşik Krallık’ın en ünlü yazarlarından Roald Dahl'ın tüm lisans haklarına sahip olan Roald Dahl Story Company adlı öykü şirketinin telif haklarını 686 milyon dolara satın aldığını duyurdu. Bu şirket Charlie’nin Çikolata Fabrikası, Matilda, Dev Şeftali ve daha birçok kitabın yazarı Roald Dahl'ın, karakterlerinin ve hikâyelerinin haklarını ve bunların yayıncılık, televizyon, film, tiyatro, ürünler ve daha pek çok alanda kullanımını yöneten küresel bir eğlence şirketi.

Peki bu anlaşmadan bizim kazancımız ne olacak diye merak ediyorsanız, Netflix yeni uyarlanan bir dizinin şimdiden yapım aşamasında olduğunu duyurdu. Bu dizinin "Charlie ve Çikolata Fabrikası'nın dünyasına"  dayandığı söyleniyor. Netflix yeni anlaşma üzerine yayınlanan basın bülteninde, "Bu zamansız hikayeleri yeni formatlarda daha fazla izleyiciye sunarken, benzersiz ruhlarını ve evrensel sürpriz ve nezaket temalarını sürdürmeye ve karışıma biraz taze sihir serpmeye kararlıyız" şeklinde açıklama yaptı.
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