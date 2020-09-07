Netflix tartışma yaratan filmi kaldırdı

RTÜK, tanıtımında yer alan "Dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan bir çocuk" ifadesi nedeniyle tartışmalara neden olan "Cuties" filmiyle ilgili uzman raporunu ele almıştı.







Uzman raporunda yer alan çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği değerlendirilmişti.





RTÜK, müzakereler sonucunda bahse konu yapımla Netflix’in, 6112 sayılı Kanun’un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendinde yer alan, “Yayın hizmetleri; çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” hükmünü ihlal ettiği ve bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar vermişti.





Türkiye kataloğundan çıkarılan Cuties filmi, 9 Eylül’de tüm dünyada yayına girecek.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, film hakkında şikâyet başvurusu yapmıştı.





Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedilmişti:





"Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, filmin, çocukların ihmal ve istismara açık hale gelmelerine neden olabileceği ve psikososyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiştir. Konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Bakanlığımız tarafından RTÜK'e 20 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla resmi yazı ile talepte bulunulmuştur. Çocuklarımızın herhangi bir mecrada metalaştırılmasına, ihmal ve istismara açık hale getirilmesine karşı her daim mücadelemizi sürdüreceğiz."