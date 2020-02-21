Samanyolu Haber /Gündem / Netflix’ten yeni bir Türk dizisi daha... /21 Şubat 2020 23:18

Netflix’ten yeni bir Türk dizisi daha...

Dijital dizi ve film platformu Netfilix'e yeni bir Türk dizisi daha geleceği ifade edildi. Charles King tarafından yazılan 'Pera Palas’ta Gece Yarısı' kitabı, çekilecek olan yeni Türk dizisine ilham olacak.

SHABER3.COM

Çevrimiçi dizi ve film platformu olan Netflix, bünyesine yeni bir Türk dizisini dâhil ediyor. Charles King tarafından yazılan 'Pera Palas’ta Gece Yarısı' kitabı, çekilecek olan yeni Türk dizisine ilham olacak. Pera Palas'ta Gece Yarısı kitabından uyarlanacak olan diziyi Emre Şahin yönetecek.

WebTekno'nun haberine göre; Netflix Türkiye'den resmi bir açıklama yapılmadı ancak platformun Pera Palas’ta Gece Yarısı adlı kitaptan uyarlanacak bir diziyle karşımıza çıkacağı öğrenildi. Charles King tarafından kaleme alınan Pera Palas’ta Gece Yarısı adlı kitabın türüyse tarihi kurgu.

Kitapta Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş dönemi ve Cumhuriyet'e geçiş süreci Pera Palas ekseninde anlatılıyor.
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