Netflix’ten yeni bir Türk dizisi daha...

Çevrimiçi dizi ve film platformu olan Netflix, bünyesine yeni bir Türk dizisini dâhil ediyor. Charles King tarafından yazılan 'Pera Palas’ta Gece Yarısı' kitabı, çekilecek olan yeni Türk dizisine ilham olacak. Pera Palas'ta Gece Yarısı kitabından uyarlanacak olan diziyi Emre Şahin yönetecek.





WebTekno'nun haberine göre; Netflix Türkiye'den resmi bir açıklama yapılmadı ancak platformun Pera Palas’ta Gece Yarısı adlı kitaptan uyarlanacak bir diziyle karşımıza çıkacağı öğrenildi. Charles King tarafından kaleme alınan Pera Palas’ta Gece Yarısı adlı kitabın türüyse tarihi kurgu.





Kitapta Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş dönemi ve Cumhuriyet'e geçiş süreci Pera Palas ekseninde anlatılıyor.