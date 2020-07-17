Netflix'in bu hamlesi, şirketin Türkiye'den çıkabileceği yönünde yorumlara neden olurken, Medyaradar yazarı Murat Tolga Şen, yaşanan gelişmeyi 'Sete çıkan diziyi iptal ettiler! Netflix Türkiye’den çekiliyor mu?' başlıklı yazısında değerlendirdi.







Şen'in yazısı şöyle:





Netflix’in (ve Ay Yapım’ın) işlerine akıl sır ermiyor! TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Netflix Türkiye, Özge Özpirinçci'nin başrolünü Birkan Sokullu ve Burak Yamantürk'le paylaşacağı Şimdiki Aklım Olsaydı adlı projesini son dakika kararıyla iptal etti.





Çağan Irmak'ın yöneteceği Ece Yörenç'in ise yazdığı dizinin ekibi bu sabah ilk kez sete çıktı. Ben de dün akşam dizinin haberlerini okumuştum, Çağan Irmak’ı da çok severim, mesaj atıp tebrik edecektim ama mümkün olmadı çünkü herkesi şok eden bir gelişme yaşandı!





Netflix, Ay Yapım'a diziyi iptal ettiğini duyurdu. Set ekibi gelen haber üzerine dekorları topladı. Akıl alır gibi değil, tam bir rezalet. Bundan sonra Netflix’e iş yapmanın hevesi ya da ciddiyeti mi kalır?





Sete çıkmış dizi ne demek? Senaryosu yazılmış, rolleri dağıtılmış, çekim mekanları belirlenmiş, hazırlıkları yapılmış dizi demektir. İşin en zor kısımları da buralar aslına bakarsanız. Bundan sonrası belli, çeker-kurgular-yayınlarsın. Projenin başında zaten Çağan Irmak gibi tecrübeli bir isim varken sorun çıkmaz.





Öte yandan Netflix'in Türkiye'de çekmeye hazırlandığı Atiye ve Kulüp projelerinin dışındaki diğer yerli yapımların hazırlıklarını durdurduğu kulislerde konuşuluyor. Mesele sadece bu diziyle sınırlı değil demek, acaba birileri çıkıp yine, “eşcinsel dizisi çekeceklerdi ama biz kulaklarını çektik” diyecek mi? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, gazeteci Cüneyt Özdemir‘in YouTube kanalına konuk olduğunda gerinerek platforma ve diziye sansür uyguladıklarını itiraf etmişti. Konuyla ilgili bir yazı yazmış ve Netflix Türkiye ile Ay Yapım’dan cevap beklemiştim ama onlar kulaklarının üstüne yatmayı tercih etti.





Bakalım bu işin aslı ne çıkacak? İktidar, Netflix dizilerindeki eşcinsellik bahanesiyle bu platforma kafayı takmış gibi görünüyor. Daha önce, bunun sebebinin Netflix yüzünden işleri bozulan, abone kaybeden Katarlı Digiturk olabileceğini yazmıştım ama işin bu noktaya gelebileceğini kimse öngöremez.





Eğer Netflix, daha ilk set gününde dizi iptal ediyor, birinin ilk sezonu zaten yayınlanmış iki proje dışında da kalan işleri askıya alıyorsa bunu tası tarağı toplayıp gitmeye hazırlandıkları şeklinde de yorumlayabiliriz.





Peki, Netflix giderse ne olur? Bu ülkeye bir sürü şey geldi ve gitti. Uber, Paypal, Booking… Uber ile insanlar konforlu bir şekilde yolculuk ediyordu, Paypal sayesinde Türk çizerler eserlerini portföyleyip satıyor, ödemesini alıyordu. Booking hepimizi harika butik otellerle tanıştırmış, toplama kampındaki gibi elimizde tepsiyle sıraya girdiğimiz “her şey dahil, tatil hariç” otellerden kurtarmıştı. Hepsinin köküne kibrit suyu döküldü. Şimdi de Martı denen elektrikli scooterlarla uğraşıyorlar.





Netflix’i de bu ülkeden kovabilir ya da kendisi çıkacak kadar hevessizleştirebilirler. Ya da yerli projelere bulaşmayacak hale getirebilirler ki orada da sanki şu kötü dizileri dışarıya satanların bir parmağı var. Yurtdışındaki insanlar Türk dizilerini Netflix’ten izlerse o ülkenin kanalları almaz, yayınlamaz hale gelebilir. Bu dizi ihracatı iktidar tarafından özellikle destekleniyor çünkü dizilerle birlikte bir yaşam biçimi ve ideoloji de satılıyor. Hollywood’un yıllardır yaptığı şeyin bir benzeri. Kültür ürünleriyle ideolojik yayılmacılık...





Bu yazdıklarımın hepsi ya da hiçbiri olabilir ama asıl sebebi öğrenip önümüzdeki günlerde okuru bilgilendirmeye devam edeceğim. O zamana kadar hep birlikte şaşırmaya devam edebiliriz.