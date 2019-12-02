Netflix Türkiye'deki abone sayısını açıkladı

Netflix İletişim Müdürü Artanç Savaş, Netflix’in Türkiye’de 1.5 milyondan fazla abonesi olduğunu duyurdu. Savaş, Türkiye’deki kullanıcılarının yeniliklere ve farklı formatlara açık olduğunu belirtti.







Savaş, Netflix’i akıllı telefonlar üzerinden izlenme oranlarının en fazla Türkiye’de olduğunu açıkladı. Türkiye’deki Netflix kullanıcılarının yüzde 77’si içerikleri akıllı telefonlarından izliyor.





Savaş, Türkiye’deki izlenme trendlerinin diğer ülkelerdeki izlenme trendlerine benzerlikler gösterdiğini de sözlerine ekledi. Savaş, bütün dünyada takip edilen La Casa de Papel, Stranger Things, Dark, Narcos, Black Mirror gibi yapımların Türkiye’de çok izlendiğini açıkladı. Netflix’in İletişim Müdürü, yakın zamanda mobil cihazlara özel bir aboneliğin gündemlerinde olmadığını açıkladı.





Netflix’te önümüzdeki günlerde daha fazla yerli yapım da karşımıza çıkacak. İstanbul, Göbeklitepe ve Nemrut üçgeninde geçecek olan Atiye, 27 Aralık’ta Netflix’te yayında olacak. Artanç Savaş, Atiye’nin yayınlanmasının ardından yerli yapımların sayılarının artacağını söyledi.





Aşk 101 ve ismi açıklanmayan ikinci bir dizinin yanında 2020 yılında Netflix’te Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatan belgesel bir dizi de Netflix ekranlarında olacak. Savaş, hiçbir içeriklerinin sansürlenmediğini iddia ederek, ebeveyn kontrollerini güçlendireceklerini söyledi.





Netflix, 1997 yılından beri ABD’de faaliyette. Ünlü yayıncı, 2016 yılında Türkiye’de da faaliyete başladı. Netflix’in Türkiye’de faaliyete başlaması, birçok insanın izleme alışkanlıklarını kökten değiştirdi.