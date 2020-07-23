Netflix 'ucuz abonelik' testlerine başladı

Koronavirüs döneminde abone sayısında patlama yaşayan şirket, daha çok aboneye ulaşmak için yeni bir abonelik seçeceğini devreye koyuyor.







Netflix, şu anda sadece Hindistan'da olsa da, yeni bir üyelik seçeneğinin testlerini yapıyor. Mobile+ adı verilen bu yeni seçenek, daha uygun fiyata Netflix içeriğine erişim imkanı sunacak.





CHIP'in haberine göre Netflix, zaman zaman Güney Asya pazarlarında yeni düşük ücretli abonelik seçeneklerini deniyor. Firma bu sefer de Hindistan'da, düşük fiyat ile sadece PC, tablet veya mobil cihazlarında HD kalitesinde içerik akışı sağlama seçeneği sunan "Mobile+" planını test ediyor.





Plan, üyelerin aynı anda sadece bir cihazda içerik akışı yapmalarına izin verecek ve TV'ye içerik akışını desteklemeyecek.





Netflix'in Hindistan'da sunmakta olduğu bir aylık olanı daha var ve yine sadece mobil cihazları içeriyor. Ama bu plan, üyelerin cep telefonu veya tabletlerine 480p kalitesinde içerik akışı yapmalarına izin veriyor. PC ve TV desteği ise söz konusu değil.





Netflix Hindistan'daki en pahalı akış hizmetlerinden biri olarak görülüyor. Prime Video, Hotstar ve Zee5 gibi mevcut olan diğer hizmetler çok daha düşük fiyata sunuluyor. Ancak Netflix'in rakiplerine göre daha iyi bir içerik kütüphanesi var ve Hindistan'da büyümek için yerel içeriklere de yoğun bir şekilde odaklandığı biliniyor. "Mobile+" planı da firmanın bu yönde attığı bir diğer adım olarak görülebilir.