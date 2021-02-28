Samanyolu Haber /Teknoloji / Netflix yeni özelliğini aktif etti /28 Şubat 2021 17:55

Netflix yeni özelliğini aktif etti

Netflix, yeni özelliğini Android platformunda aktif etti. Yeni özellik sayesinde Netflix artık kişilerin izleme geçmişine göre önerileri otomatik olarak indirecek.

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Netflix’in yeni özelliği “Sizin İçin İndirilenler” sayesinde izleme geçmişinize göre tavsiye edilen dizi veya filmleri otomatik olarak mobil cihazınıza indiriyor.    

Cihazınıza ne kadar film ve dizi indirileceğine siz karar veriyorsunuz. Bu oldukça önemli bir özellik, telefonunuzun hem alanı hem de mobil veri kullanacağı zaman ne kadar tüketim yapacağı konusunda kontrole sahipsiniz. Akıllı telefonunuz ya da tabletinizde alan sınırı konusunda sorununuz yoksa Wi-Fi bulduğunuz bir alanda kota sınırlamasını yükselterek dilediğiniz kadar içerik indirebilirsiniz. Mobil veri konusunda da “kota” problemi yaşıyorsanız feragat edeceğiniz mobil kotanıza göre yine içerik indirmesi yapabilirsiniz. 
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