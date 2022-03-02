Samanyolu Haber /Medya / Netflix yönetiminden 'Anna Karenina' kararı /02 Mart 2022 20:17

Netflix yönetiminden 'Anna Karenina' kararı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sonrasında Rusya konusunda yeni adımlar atan kuruluşlara Netlix'in de eklendiği belirtildi.

SHABER3.COM

Ukrayna'ya 24 Şubat sabahı Rusya tarafından başlatılan askeri operasyon, 7. gününde de devam ediyor. Savaş sürerken; birçok ülke ve büyük şirket, tavırlarını koyabilmek adına Rusya ve Rus toplumuna yönelik yaptırımlara başladı. Rusya'ya karşı bir adım atan şirketlerden biri de, dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film izleme platformu Netflix oldu.

AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Netflix, geçen yıl ülkenin iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor tarafından denetlenen “görsel-işitsel hizmetler” listesine eklendikten sonra 1 Mart'ta Rusya'da bir dizi yeni yükümlülük altına girecekti. Yükümlülükler, Netflix'in 20 Rus federal televizyon kanalını yayınlamak zorunda kalacağı anlamına geliyordu.

Netflix'ten dün yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı çatışmayı kastederek, "Mevcut durumlar göz önüne alındığında, bu kanalları hizmetimize ekleme planımız olmadığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullanılmıştı.

'ANNA KARENINA' KARARI

Rusya'ya yaptırımlar, askeri ve ekonomik alanın yanı sıra kültür-sanat faaliyetlerine yansımaya devam ediyor. Son olarak Habertürk'te yer alan habere göre; Netflix, Ruslara ait birkaç orijinal projede çalışmaları durdurdu.

Servisin yakın zamana kadar programında yer verdiği Rus yapımları ve birlikte çalıştığı Rus yapımcılar ise şöyle:

“Anna K” dizisinde Svetlana Hodçenkova, “Özel bir Şey Yok” dizisinde Yura Borisov ve suç-gerilim filmi Zato'da Daria Juk.

'HEYECAN DUYUYORUZ' DEMİŞTİ

Öte yandan 'Netflix' Orijinal Diziler Direktörü Michael Azzolino, geçtiğimiz sene, "Yetenekli yazarlar, yönetmenler ve yapımcılar ekibi, farklı ve sürükleyici bir dizi hazırladı. Bu çok beğenilen hikayeye yönelik vizyonlarını Rusya'daki ve dünyadaki üyelerimize ulaştırmaktan heyecan duyuyoruz" demişti.

1-2-3 Prodüksiyon'dan Valeriy Fedorovich ve Evgeniy Nikishov ise şunları söylemişti:

"Bu çaba heyecan verici ve zorlayıcı olmanın ötesinde, omurgasını aşka adanmış dünyanın temel edebiyat eserlerinden birine dayandığından, Avustralya'dan Brezilya'ya kadar izleyicilerin kalbine dokunacak."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Netflix yönetiminden 'Anna Karenina' kararı Sonraki Haber >>

Hukuk profesörü hakkını arayanı soymayı önerdi

Hukuk profesörü hakkını arayanı soymayı önerdi

22 yaşındaki anaokulu öğretmenin feryadı!

22 yaşındaki anaokulu öğretmenin feryadı!

Kiev'de televizyon kulesi vuruldu!

Kiev'de televizyon kulesi vuruldu!

AKP, cezaevlerini neden boşaltıyor?

AKP, cezaevlerini neden boşaltıyor?

Ukrayna Ordusundaki Türkçe konuşan komutan

Ukrayna Ordusundaki Türkçe konuşan komutan

MCTV Ana haber bültenine canlı bağlantı yaparken Rus ateşi altında kaldı

MCTV Ana haber bültenine canlı bağlantı yaparken Rus ateşi altında kaldı

Rize Çayelili vatandaştan şok sözler

Rize Çayelili vatandaştan şok sözler

Her dem Mus’ab’ına imrendim…

Her dem Mus’ab’ına imrendim…

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

Yusuflar geliyor zindanlardan

Yusuflar geliyor zindanlardan
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:29:06