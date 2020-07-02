Netflix'e ilk erişim engeli

Uzun süre önce sosyal ağların hukuki altyapısını yeniden düzenleme hazırlığı olan AKP’nin bu düzenlemeyi yeniden gündemine aldığı tartışılırken, TBMM çalışanları bugün bir engelle karşılaştı.



ANKA'nın haberine göre, TBMM’nin internet sağlayıcılarından Netflix’e ulaşmaya çalışanlar, “Bu siteye ulaşılamıyor. www.netflix.com ana makinesinin yanıt vermesi çok uzun sürdü” yazısı ile siteye giremediler.

Bilgi İletişim Başkanlığı’ndan yetkililer, çalışma siteleri hariç tüm sitelere engel konulduğunu aktarırken; YouTube, Twitter, Instagram gibi sosyal medyalara ise ulaşılabiliyor.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?





Yeni yapılacak düzenleme ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) istediği takdirde WhatsApp ve Telegram gibi sıklıkla kullanılan mesajlaşma uygulamalarını kapatabilecek. Ayıca son günlerin en popüler dizi ve film izleme platformu Netflix de kapatılabilecek.





Hükümetin hazırladığı taslakta bu konuyla ilgili madde şu şekilde yer alıyor:





Kurum (BTK) kamu yararı gereklerini göz önünde bulundurarak şebekeler üstü hizmet sunumuna ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya, yetkilendirilmeksizin şebekeler üstü hizmet sunumunun engellenmesine ilişkin tedbirleri almaya, gerektiğinde işletmecilere Kurum düzenlemelerinde öngörülen tedbirlerin alınması için yükümlülük getirmeye yetkilidir.