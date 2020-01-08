Samanyolu Haber /Gündem / Netflix'e ilk Türk komedi dizisi geliyor /08 Ocak 2020 20:38

Netflix'e ilk Türk komedi dizisi geliyor

Engin Öztürk ile Aybüke Pusat Netflix'in 50 Metrekare dizisinde partner oldu. Komedi türündeki 50 Metrekare'nin iki sezon olacağı öğrenildi.

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Oyuncu Engin Öztürk ile Aybüke Pusat, BKM’nin Netflix için çekeceği 50 Metrekare isimli dizide partner oldu. Komedi türündeki dizinin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.
 
BKM Film’in Netflix için çekeceği 50 Metrekare isimli dizisinin hazırlıkları sürüyor. Burak Aksak’ın kaleme aldığı diziyi Selçuk Aydemir yönetecek.

Tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre, önümüzdeki hafta sete çıkması beklenen dizide Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt ve Özgür Emre Yıldırım rol alacak. Komedi türündeki dizinin iki sezon olarak planlandığı öğrenildi.

 
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