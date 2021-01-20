Samanyolu Haber /Teknoloji / Netflix'in abone sayısı 203 milyonu geçti /20 Ocak 2021 10:06

Netflix'in abone sayısı 203 milyonu geçti

İnternet üzerinden televizyon yayıncılığı yapan Netflix'in abone sayısı 203 milyon 660 bine yükseldi.

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Netflix, Walll Street analistlerinin tahminlerine göre mali yılının dördüncü çeyreğinde satış hasılatını yüzde 21,5 artırdı. Aynı dönemde 8,51 milyon yeni abone kazanan şirketin toplam abone sayısı ise 203 milyon 660 bine ulaştı.

31 Aralık 2020'de sona eren 4’ncü çeyrekte analistlerin 6,1 milyon yeni abone tahmininin çok üzerinde 8,51 milyon yeni abone kazanan Netflix’in cirosu 6,7 milyar dolar oldu.

NET KÂR AZALDI

Foreks'in haberine göre, dördüncü çeyrekte faaliyet kârını yüzde 108 artırarak 954 milyon dolara çıkaran Netflix’in net kârı ise yüzde 8 düşüşle 542 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Dağıtılabilir hisse başına kâr yüzde 8,5 azalarak 1,19 dolar oldu.

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