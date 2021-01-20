Netflix'in abone sayısı 203 milyonu geçti

Netflix, Walll Street analistlerinin tahminlerine göre mali yılının dördüncü çeyreğinde satış hasılatını yüzde 21,5 artırdı. Aynı dönemde 8,51 milyon yeni abone kazanan şirketin toplam abone sayısı ise 203 milyon 660 bine ulaştı.





31 Aralık 2020'de sona eren 4’ncü çeyrekte analistlerin 6,1 milyon yeni abone tahmininin çok üzerinde 8,51 milyon yeni abone kazanan Netflix’in cirosu 6,7 milyar dolar oldu.





NET KÂR AZALDI





Foreks'in haberine göre, dördüncü çeyrekte faaliyet kârını yüzde 108 artırarak 954 milyon dolara çıkaran Netflix’in net kârı ise yüzde 8 düşüşle 542 milyon dolar olarak gerçekleşti.





Dağıtılabilir hisse başına kâr yüzde 8,5 azalarak 1,19 dolar oldu.



