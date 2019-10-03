Samanyolu Haber /Gündem / Netflix'in aylık Türkiye cirosu dudak uçuklattı /03 Ekim 2019 19:35

Netflix'in aylık Türkiye cirosu dudak uçuklattı

Son yılların en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu olan Netflix’in, Türkiye’de 1,5 milyon abonesi bulunuyor. Üç farklı kategoride izleyicisine izleme paketleri sunan Netflix’in Türkiye’deki aylık kazancının yaklaşık 45 milyon TL, yıllık gelirinin ise 540 milyon TL olduğu öğrenildi.

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Webtekno’nun haberine göre çevrimiçi dizi ve film platformu, kullanıcılara Türkiye’de “temel”, “standart” ve “özel” olarak üç ayrı paket sunuyor. Bu paketlerin fiyatları ise sırasıyla 17.99 TL, 29.99 TL ve 41.99 TL .

Bu üç fiyatın aritmetik ortalaması ise 29.99 TL.

Netflix'in Türkiye'de 1,5 milyon ücretli abonesi var. Bu listeye ise bir paketi birden fazla kullanan kişi sayılarının ise dahil olmadığı biliniyor. Kullanıcı sayısı ile ortalama ücret hesaplandığında Netflix'in Türkiye'den aylık yaklaşık olarak 45 milyon TL kazandığı ortaya çıkıyor.

Bu ortalama bir yıla vurulunca Netflix'in Türkiye'deki yıllık gelirinin yaklaşık olarak 540 milyon TL olduğu görülüyor.

Netflix, Türkiye'de çıkarılan yeni yönetmelik kapsamında RTÜK denetimine dahil oldu. Yönetmelik gereğince Netflix’in kullanıcı oranında RTÜK'e para ödemek zorunda olduğu biliniyor. Bu paranın oranı ise binde beş. Bu durumda Netflix’in RTÜK’e ödemek zorunda olduğu miktar 225 bin TL'ye tekabül ediyor.

Netflix’in karşısına Apple ve The Walt Disney Company gibi dişli rakiplerin çıkmasının ardından gelirinde nasıl bir değişiklik yaşayacağı ise merak ediliyor.
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