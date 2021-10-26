Netflix'in bilinmeyen özelliği ortaya çıktı

Dijital yayın platformu Netflix'in, kullanıcılar tarafından pek bilinmeyen bir özelliği ortaya çıktı. Netflix’te her filmin kategorisinin bir kodu var ve o kodu arama ekranına yazdığınız zaman istediğiniz filmler sizin önünüze geliyor.





Netflix’te arama kısmına kodları yazarak, istediğiniz kategorideki filmleri/dizileri kolayca bulabilirsiniz.





İşte Netflix kategori kodları...





Bilim Kurgu ve Fantastik Kod: 1492





Aksiyon Bilim Kurgu: 1568





Uzaylı Bilim Kurgu: 3327





Kült Bilim Kurgu: 4734





Bilim Kurgu ve Korku: 1694





Gerilim Bilim Kurgu: 11014





Aksiyon ve Mecera Kod: 1365





Aksiyon Komedi: 43040





Kurgu-Fantastik:1568





Gerilim ve Aksiyon: 43048





Süper Kahraman: 10118





Dövüş Sanatı: 8985





Korku Kod: 8711





Şeytan içerikli filmler: 6998





Kült Korku Filmleri: 10944





Vampir Temalı: 75804





Zombi Temalı: 75405





Doğaüstü: 42023





Belgesel Kod: 6839





Suç Belgeselleri: 9875





Tarih Belgeselleri: 5349





Askeri Belgeselleri: 4006





Politik Belgeseller: 7018





Bilim ve Doğa Belgeselleri: 2595





Komedi Kod: 6548





Kara Mizah: 869





Yabancı Komediler: 4426





Romantik Komediler: 5475





Stand-up: 11559





Gençlik Komediler: 3519





Dram Kod: 5763





Suç ve Dram: 6889





Kitaptan Esinlenilmiş Dram: 4961





Gerçek Hayattan Esinlenilmiş Dram: 3653





Romantik Dram: 1255





Politik Dram: 6616





Spor Filmler Kod: 4370





Basketbol Filmler: 12762





Futbol Filmleri: 12549





Boks Filmleri: 12443





Gerilim Kod: 8933





Aksiyon Gerilim: 43048





Gizem: 9994





Suç ve Gerilim: 10499





Gangster: 31851





Psikolojik Gerilim: 5505