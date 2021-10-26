Samanyolu Haber /Medya / Netflix'in bilinmeyen özelliği ortaya çıktı /26 Ekim 2021 21:51

Netflix'in bilinmeyen özelliği ortaya çıktı

Dijital yayın platformu Netflix'in, kullanıcılar tarafından pek bilinmeyen bir özelliği ortaya çıktı. Netflix’te her filmin kategorisinin bir kodu var ve o kodu arama ekranına yazdığınız zaman istediğiniz filmler sizin önünüze geliyor.

SHABER3.COM

Dijital yayın platformu Netflix'in, kullanıcılar tarafından pek bilinmeyen bir özelliği ortaya çıktı. Netflix’te her filmin kategorisinin bir kodu var ve o kodu arama ekranına yazdığınız zaman istediğiniz filmler sizin önünüze geliyor. 

Netflix’te arama kısmına kodları yazarak, istediğiniz kategorideki filmleri/dizileri kolayca bulabilirsiniz.

İşte Netflix kategori kodları...

Bilim Kurgu ve Fantastik Kod: 1492

Aksiyon Bilim Kurgu: 1568

Uzaylı Bilim Kurgu: 3327

Kült Bilim Kurgu: 4734

Bilim Kurgu ve Korku: 1694

Gerilim Bilim Kurgu: 11014

Aksiyon ve Mecera Kod: 1365

Aksiyon Komedi: 43040

Kurgu-Fantastik:1568

Gerilim ve Aksiyon: 43048

Süper Kahraman: 10118

Dövüş Sanatı: 8985

Korku Kod: 8711

Şeytan içerikli filmler: 6998

Kült Korku Filmleri: 10944

Vampir Temalı: 75804

Zombi Temalı: 75405

Doğaüstü: 42023

Belgesel Kod: 6839

Suç Belgeselleri: 9875

Tarih Belgeselleri: 5349

Askeri Belgeselleri: 4006

Politik Belgeseller: 7018

Bilim ve Doğa Belgeselleri: 2595

Komedi Kod: 6548

Kara Mizah: 869

Yabancı Komediler: 4426

Romantik Komediler: 5475

Stand-up: 11559

Gençlik Komediler: 3519

Dram Kod: 5763

Suç ve Dram: 6889

Kitaptan Esinlenilmiş Dram: 4961 

Gerçek Hayattan Esinlenilmiş Dram: 3653

Romantik Dram: 1255

Politik Dram: 6616

Spor Filmler Kod: 4370

Basketbol Filmler: 12762

Futbol Filmleri: 12549

Boks Filmleri: 12443

Gerilim Kod: 8933

Aksiyon Gerilim: 43048

Gizem: 9994

Suç ve Gerilim: 10499

Gangster: 31851

Psikolojik Gerilim: 5505
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