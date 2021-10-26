Netflix'in bilinmeyen özelliği ortaya çıktı

Dijital yayın platformu Netflix'in, kullanıcılar tarafından pek bilinmeyen bir özelliği ortaya çıktı. Netflix’te her filmin kategorisinin bir kodu var ve o kodu arama ekranına yazdığınız zaman istediğiniz filmler sizin önünüze geliyor.
Netflix’te arama kısmına kodları yazarak, istediğiniz kategorideki filmleri/dizileri kolayca bulabilirsiniz.
İşte Netflix kategori kodları...
Bilim Kurgu ve Fantastik Kod: 1492
Aksiyon Bilim Kurgu: 1568
Uzaylı Bilim Kurgu: 3327
Kült Bilim Kurgu: 4734
Bilim Kurgu ve Korku: 1694
Gerilim Bilim Kurgu: 11014
Aksiyon ve Mecera Kod: 1365
Aksiyon Komedi: 43040
Kurgu-Fantastik:1568
Gerilim ve Aksiyon: 43048
Süper Kahraman: 10118
Dövüş Sanatı: 8985
Korku Kod: 8711
Şeytan içerikli filmler: 6998
Kült Korku Filmleri: 10944
Vampir Temalı: 75804
Zombi Temalı: 75405
Doğaüstü: 42023
Belgesel Kod: 6839
Suç Belgeselleri: 9875
Tarih Belgeselleri: 5349
Askeri Belgeselleri: 4006
Politik Belgeseller: 7018
Bilim ve Doğa Belgeselleri: 2595
Komedi Kod: 6548
Kara Mizah: 869
Yabancı Komediler: 4426
Romantik Komediler: 5475
Stand-up: 11559
Gençlik Komediler: 3519
Dram Kod: 5763
Suç ve Dram: 6889
Kitaptan Esinlenilmiş Dram: 4961
Gerçek Hayattan Esinlenilmiş Dram: 3653
Romantik Dram: 1255
Politik Dram: 6616
Spor Filmler Kod: 4370
Basketbol Filmler: 12762
Futbol Filmleri: 12549
Boks Filmleri: 12443
Gerilim Kod: 8933
Aksiyon Gerilim: 43048
Gizem: 9994
Suç ve Gerilim: 10499
Gangster: 31851
Psikolojik Gerilim: 5505