Netflix'in dev bütçeli filmini açanlardan sadece %18'i ilk seferde bitirdi

Açıklanan rakamlara göre filmi, ABD’deki kullanıcıların yalnızca yüzde 18’i bitirebildi. Üç buçuk saatlik filmi ilk beş günde 13.2 milyon kişi izledi.





New York Times’ta yer alan habere göre, film ilk beş günde ABD’de 13.2 milyon kişi tarafından izlendi. Filmin Netflix’e konduğu ilk gün 3.9 milyon tekil kullanıcı filmi açtı. Filmi izleyenlerin yüzde 20’sinin 50-64 yaş aralığında olması dikkat çekti. Nielsen’in açıkladığı verilere göre filmin platforma konduğu ilk gün izleyicilerin sadece yüzde 18’i üç buçuk saatlik filmin tamamını tek seferde izledi. Filmin maliyeti ise 159 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.





IRISHMAN, BIRD BOX’I GEÇEMEDİ





Irishman bugüne kadarki en büyük Netflix yapımı olsa da izleyici sayısında Bird Box’ı geçemedi. Bird Box’ı ilk beş günde 16.9 milyon kişi izlemişti. Irishman’i vizyona girdiği ilk 5 günde ABD'de 13.2 milyon kişi izledi.