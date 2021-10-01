Samanyolu Haber /Medya / Netflix'in popüler dizisi Güney Kore'de davalık oldu /01 Ekim 2021 22:16

Netflix'in popüler dizisi Güney Kore'de davalık oldu

Netflix'in popüler dizisi Squid Game nedeniyle Güney Kore'de oluşan yoğun internet kullanımı sonrasında Güney Kore'nin internet hizmet sağlayıcısı SK Broadband'ın, internet trafiğinden kaynaklı bakım çalışmalarının masrafını karşılaması için Netflix yönetimine dava açtığı belirtildi.

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Netflix'in popüler dizisi Squid Game nedeniyle Güney Kore'nin internet hizmet sağlayıcısı SK Broadband, platformda dizi yüzünden artan internet trafiğinden kaynaklı bakım çalışmalarının masrafını karşılaması için Netflix yönetimine dava açtı.

SK Broadband'in ağını kullanan Netflix ise Güney Koreli firmanın şikayetini inceleyeceklerini ve müşteriler etkilenmeyecek şekilde diyalogla orta yol bulmaya çalışacaklarını açıkladı.

SK Broadband'in açıklamasına göre veri trafiğini artıranların başında Netflix'ten önce Google'a ait YouTube geliyor ancak ne YouTube ne de Netflix ağ kullanımı ücreti ödemiyor. Amazon, Apple ve Facebook gibi diğer içerik sağlayıcılarda ise durum tam tersi. Ülkedeki bazı vekiller de internet trafiğini aşırı artıran ama ağ kullanımı için para ödemeyen içerik sağlayıcılarını eleştiriyor.
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