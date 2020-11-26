Netflix'in Türkiye'deki Aralık 2020 içerikleri belirlendi

Netflix, aralık ayında Türkiye’deki kullanıcıların beğenisine sunulacak dizi ve filmlerin listesini açıkladı. Ezel Akay filmi 9 Kere Leyla 4 Aralık’ta yayında…







Dünyanın en büyük dijital yayın platformu Netflix, Türkiye’deki kullanıcıların önümüzdeki ay erişebilecekleri yapımları açıkladı. “9 Kere Leyla” ve George Clooney imzalı The Midnight Sky en çok beklenen içerikler





İşte Aralık 2020’de Netflix’te yayınlanacak yeni içerikler…





DİZİLER





Selena: Tejano Müziğinin Kraliçesi (4 Aralık)

ABD’li şarkıcı Selena’nın hayatını anlatan dizi şöhret basamaklarını tırmanmanın şarkıcının hem kendisi hem ailesi üzerindeki etkisine odaklalacak.





Big Mouth: 4. Sezon (4 Aralık)

Netflix’in yetişkin animasyon dizisi Big Mouth, epey uzun bir aradan sonra yepyeni maceralarla hayranlarının karşısında.





Bridgerton (25 Aralık)

Bridgerton isimli roman serisinden uyarlanan yapım, Daphne Bridgerton’un hayatı etrafında İngiliz sosyetesinin çalkantılı yaşamını anlatıyor.





Equinox (30 Aralık)

Netflix’in 30 Aralık’ta yayınlayacağı yeni dizinin hit olması bekleniyor. 1999 yılında öğrenci dolu bir otobüsün kayboluşunu anlatan dizide, 20 yıl sonra gerçeğin peşine düşülmesinin öyküsüne tanık olacağız.





Chilling Adventures of Sabrina: 4. Sezon (31 Aralık)

Yarı cadı yarı insan Sabrina’nın renkli ama zor yaşamını anlatan dizi final sezonuyla yılın son günü platformdaki yerini alacak.





FİLMLER





9 Kere Leyla (4 Aralık)

Ezel Akay’ın son filmi 9 Kere Leyla, Leyla ve Âdem isimli çiftin çıkmaza giren evliliği etrafında gelişen bir kara komedi olarak tanımlanabilir. Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy gibi ünlü isimlerin yer aldığı ilmin Netflix Türkiye’de büyük ilgi görmesi bekleniyor.





Mank (4 Aralık)

1941 tarihli kült film “Yurttaş Kane”in senaristi Herman J. Mankiewicz’in öyküsü o yıllarda Hollywood’un nasıl bir yer olduğunu da gözler önüne serecek. Herman J. Mankiewicz rolünde usta oyuncu Gary Oldman’ı izlemek de cabası…





The Midnight Sky (23 Aralık)

George Clooney’in hem yönetip hem başrolde yer aldığı filmde ünlü bir bilim insanı, dünyada yaşanan ve tüm hayatı tehdit eden bir felaketten habersiz olan astronotları bu karardan vazgeçirmeye çalışıyor.



