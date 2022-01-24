Netflix'in yıldızı sönüyor mu? Düşüş başladı

Netflix geçtiğimiz hafta yayınladığı kazanç raporunda, abonelerin dördüncü çeyrekte 8,28 milyon artarak 221,84 milyona ulaştığını söyledi. Bu rakam, Netflix'in Ekim ayında 8,5 milyon yeni üye ekleyeceği yönündeki tahmininin biraz altında kaldı. Analistler abone büyümesinin dördüncü çeyrekte ortalama 8,39 milyon yeni üye olacağını ve bu rakamın da Netflix'in tahminlerinin altında olduğunu belirttiler.





Netflix'in CEO'su Reed Hastings, "Şu anki yavaş büyüme bizim için kesinlikle sinir bozucu" dedi ve ekledi: "Elbette bunun nedeni COVID de olabilir ancak yine de abonelik artışı düşündüğümüzden daha yavaş gerçekleşiyor."





Netflix, 2020'de pandemi nedeniyle yaşanan kapanmaların ilk aşamalarında evde mahsur kalan ve eğlence için çaresiz olan insanlar nedeniyle popülaritesini artırmıştı. Ancak büyüme, 2021'de çarpıcı bir şekilde yavaşladı ve şirket, 2019'dan beri ilk kez en büyük pazarı olan ABD ve Kanada'daki üyelerinin sayısında azalmaya gördü. Ayrıca, Disney Plus ve HBO Max gibi rakiplerin ortaya çıkması da Netflix'i vurmuş gibi görünüyor. Tüm bunlar, Netflix hisselerinin neden düştüğünü aslında iyi bir şekilde açıklıyor.