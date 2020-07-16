Netflix'te en çok izlenen 10 film açıklandı

Zaman zaman izlenme ve abone sayıları ile ilgili istatistikleri paylaşan Netflix, şimdi de en çok izlenen 10 orijinal filmini açıkladı. Verilere göre Netflix aboneleri, aksiyon ve gerilim filmlerine daha fazla ilgi duyuyor.







Netflix, abonelerine ‘en çok izlenenler’ gibi listeler sunsa da içeriklerin kaç kişi tarafından izlendiğini asla paylaşmıyor. Bu nedenle bir Netflix yapımının ‘gerçekten’ ne kadar popüler olduğunu anlamak pek de mümkün olmuyor.





Şimdi ise Netflix, istatistikler konusunda sınırlarını aşarak ilk dört haftasında en çok izlenen 10 Netflix Orijinal filmini ve izlenme sayılarını açıkladı.





Webtekno'nun haberine göre En fazla izlenen 10 Netflix orijinal filmi şöyle:





Extraction: 99 milyon

Bird Box: 89 milyon

Spenser Confidential: 85 milyon

6 Underground: 83 milyon

Murder Mystery: 73 milyon

The Irishman: 64.2 milyon

Triple Frontier: 63 milyon

The Wrong Missy: 59 milyon

The Platform: 56.2 milyon

The Perfect Date: 48 milyon