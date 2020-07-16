Samanyolu Haber /Teknoloji / Netflix'te en çok izlenen 10 film açıklandı /16 Temmuz 2020 20:30

Netflix'te en çok izlenen 10 film açıklandı

Netflix, son zamanlarda en çok tercih edilen dizi ve film izleme platformlarının başında geliyor.Koronavirüs salgını ile birlikte karantina uygulamaları sürecinde abone ve izlenme sayısını da katlayan Netflix, kendi yapımı film ve dizilerle de öne çıkıyor.

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Zaman zaman izlenme ve abone sayıları ile ilgili istatistikleri paylaşan Netflix, şimdi de en çok izlenen 10 orijinal filmini açıkladı. Verilere göre Netflix aboneleri, aksiyon ve gerilim filmlerine daha fazla ilgi duyuyor.

Netflix, abonelerine ‘en çok izlenenler’ gibi listeler sunsa da içeriklerin kaç kişi tarafından izlendiğini asla paylaşmıyor. Bu nedenle bir Netflix yapımının ‘gerçekten’ ne kadar popüler olduğunu anlamak pek de mümkün olmuyor.

Şimdi ise Netflix, istatistikler konusunda sınırlarını aşarak ilk dört haftasında en çok izlenen 10 Netflix Orijinal filmini ve izlenme sayılarını açıkladı.

Webtekno'nun haberine göre En fazla izlenen 10 Netflix orijinal filmi şöyle:

Extraction: 99 milyon
Bird Box: 89 milyon
Spenser Confidential: 85 milyon
6 Underground: 83 milyon
Murder Mystery: 73 milyon
The Irishman: 64.2 milyon
Triple Frontier: 63 milyon
The Wrong Missy: 59 milyon
The Platform: 56.2 milyon
The Perfect Date: 48 milyon
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