Netflix'ten büyük ayıp: Terim belgeselinde Hakan Şükür ve Arif Erdem’i sansürledi









Netflix’te bugün yayına giren Fatih Terim belgeselinde 1996-2000 yılları arasındaki görüntülerde Hakan Şükür ve Arif Erdem’e yer verilmediği ortaya çıktı.









‘Kral’ lakaplı Milli oyuncu Şükür, 1995-2000 yılları arasında 155 kez giydiği Galatasaray formasıyla 119 kez fileleri havalandırmıştı. Bu yıllarda Galatasaray 4 kez üst üste şampiyon olmuş, UEFA kupasını da müzesine götürmüştü.









Hizmet Hareketi ile irtibatlı olduğu suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve ABD’de yaşayan Hakan Şükür, AKP’den milletvekilli seçilerek TBMM’de görev yapmıştı.