Samanyolu Haber /Gündem / Netflix'ten büyük ayıp: Terim belgeselinde Hakan Şükür ve Arif Erdem’i sansürledi /16 Eylül 2022 10:13

Netflix'ten büyük ayıp: Terim belgeselinde Hakan Şükür ve Arif Erdem’i sansürledi

Kamuoyunun uzun süredir beklediği Fatih Terim belgeseli bugün yayına girdi. Belgeselde Hakan Şükür ve Arif Erdem’in olmaması sosyal medyada gündem oldu.

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Netflix’te bugün yayına giren Fatih Terim belgeselinde 1996-2000 yılları arasındaki görüntülerde Hakan Şükür ve Arif Erdem’e yer verilmediği ortaya çıktı.



‘Kral’ lakaplı Milli oyuncu Şükür, 1995-2000 yılları arasında 155 kez giydiği Galatasaray formasıyla 119 kez fileleri havalandırmıştı. Bu yıllarda Galatasaray 4 kez üst üste şampiyon olmuş, UEFA kupasını da müzesine götürmüştü.



Hizmet Hareketi ile irtibatlı olduğu suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve ABD’de yaşayan Hakan Şükür, AKP’den milletvekilli seçilerek TBMM’de görev yapmıştı.
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