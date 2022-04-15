Samanyolu Haber /Medya / Netflix'ten 'Cem Yılmaz' duyurusu /15 Nisan 2022 23:58

Netflix'ten 'Cem Yılmaz' duyurusu

Cem Yılmaz'ın Netflix Türkiye için çektiği Erşan Kuneri dizisinin yayın tarihi belli olduğu ve söz konusu yapımın 13 Mayıs'ta ekranda olmasının planlandığı duyuruldu.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Netflix, Erşan Kuneri dizisinin yayın tarihini duyurdu. İlk sezonu 8 bölümden oluşacak olan dizi, 13 Mayıs'ta izleyicilerle buluşacak.

Cem Yılmaz'ın Netflix Türkiye için çektiği Erşan Kuneri dizisinin yayın tarihi belli oldu. Netflix resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Medar-ı iftiharımız Kuneri Film artık bizimle. Erşan Kuneri 13 Mayıs'ta sadece Netflix'te oynuyor” ifadeleri kullanıldı.

Dizi, 'G.O.R.A.' ile 'Arif V 216' filmlerinde yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıklarını konu alıyor. Cem Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı dizide ayrıca Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Zafer Algöz ve Merve Dizdar rol alıyor.

İlk sezonu 8 bölümden oluşacak olan dizi, 13 Mayıs'ta izleyicilerle buluşacak.


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