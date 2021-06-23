Netflix'ten dev anlaşma

Netflix, dev bir anlaşmaya imza attı. Netflix, Steven Spielberg'in film stüdyosu Amblin Partners ile ortaklık kurduğunu duyurdu.Anlaşma kapsamında, Amblin'in Netflix için yılda en az iki film üretmesi bekleniyor, ancak ortaklığın süresi belirtilmiş değil. Ama bazı projeleri Spielberg'in kendisinin yönetecek olması heyecan verici görünüyor.





Yeni filmler hakkında henüz herhangi bir bütçe veya tür açıklaması yapılmış değil. Ancak ortaya çıkacak filmlerin yüksek profilli, büyük bütçeli yapımlar olacağı tahmin ediliyor.





Bu haberle birlikte akla, Spielberg'in daha önce akış hizmetlerinin orijinal yapımları hakkında yaptığı ilginç açıklamalar geliyor. Yönetmen, bu yapımların ödül almaya hakkı olmadığını savunacak kadar ileri gitmişti.





Ama sonrasında, Netflix ile arasındaki buzları eritecek bazı açıklamalarla geri adım atmıştı.Amblin Partners, uzun süredir ortaklık yaptığı Universal için film üretmeye de devam edecek.