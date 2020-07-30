Netflix'ten İsrail için yeni uygulama

İsrail'de Netfix uygulamasından film ararken uygunsuz görüntü görmek istemeyen dindarlar için ‘Koşer Netflix’ devreye girdi.





Korona salgını döneminde izlenme oranı artan ve içerikleri ile Türkiye’de de tartışmalara neden olan Netflix’e İsrail’de çözüm bulundu. ‘Koşer Netflix‘ ismi verilen proje ile kullanıcılar uygunsuz görüntüleri atlama imkanına sahip oluyor.





Yeni sistem gerek fragmanlarda gerek filmin içinde uygunsuz görüntülerin otomatik olarak atlanmasını sağlıyor.





SANSÜRÜN DOZU AYARLANABİLİYOR





Koşer Netfix isteyen kişi ve kurumların bu servis için tek yapması gereken yayını The Tov TV (‘Tov’ İbranice iyi anlamına geliyor) üzerinden satın almaları. Tov TV bilgisayarları, yayının uygunsuz bölümünü süzerek sistemden çıkarıyor. Nelerin çıkarılacağını saptama işi ise kadınlardan kurulu bir ekip tarafından yapılıyor. Seyirciler sansürün dozunu da ayarlama imkanına sahip.





Haaretz gazetesinin haberine göre Tov TV’deki bu hizmetin fikir babası İsrailli iş insanı Israel Zeira. Yahudi Evi Partisi destekçisi Zeira bu projeye bir milyon dolar yatırmış.