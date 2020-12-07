Samanyolu Haber /Medya / Netflix'ten rekortmen diziyle ilgili yeni karar /07 Aralık 2020 11:37

Netflix'ten rekortmen diziyle ilgili yeni karar

Tüm dünyada geniş çaplı üne sahip olan ve Türkiye’de de ciddi bir izleyici kitlesi yakalayan İspanyol dizisi La Casa De Papel’e ilişkin Netflix yeni bir karar aldı.

SHABER3.COM

Online dizi ve film platformu Netflix, La Casa de Papel için "yeniden çekim" kararı verdi. Yeni dizi bir Kore yapımı olacak.

Orijinal yapımcı Alex Pina yine bu proje içerisinde olacak. Bir diğer isim ise Netflix korku serisi The Guest üzerinde de çalışmış olan yönetmen Kim Hong-sun olacak. Dizinin yazarlığını ise Ryu Yong-jae’nin üstleneceği belirtiliyor.

La Casa de Papel’in konusu şöyleydi:

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan sekiz suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, beş aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler.

Artık her şey hazırdır. Sekiz kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

İspanyol suç dizisinin son sezonu ilk dört ayında 65 milyon izleyiciye ulaşmıştı.
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