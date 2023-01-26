Samanyolu Haber /Gündem / Netflix'ten şifresini paylaşanlara kötü haber! /26 Ocak 2023 18:01

Netflix'ten şifresini paylaşanlara kötü haber!

Netflix, kullanıcılar arasında şifre paylaşımına engel olmak için yeni planlarını önümüzdeki aylarda hayata geçirecek. 2022’deki abone kayıplarını telafi etmeye çalışan şirketin hesapları birden fazla evde paylaşan kullanıcılardan ek ücret alması bekleniyor.

SHABER3.COM

ABD merkezli Netflix, şirket kazanç raporunu geçen hafta hissedarlara açıkladıktan sonra, bu yılın ilk çeyreğinde şifre paylaşımına yönelik sıkı önlemlerine başlayacak. Abonelerin evleri dışındaki kişilerle parola paylaşma uygulaması daha zorlaştırılması beklenirken, tek bir aboneliği birden çok yerde paylaşmak için ek bir ücret talep edilmesi bekleniyor.

‘EKSTRA ÖDEME SEÇENEĞİ’
Netflix, hissedarlara sunduğu bir raporda, "Kullanım koşullarımız Netflix'in kullanımını bir hane halkıyla sınırlasa da, bunun hesaplarını daha geniş bir şekilde paylaşan üyeler için bir değişiklik olduğunun farkındayız" denildi.

Raporda, "Ücretli paylaşımı kullanıma sunduğumuz gibi, birçok ülkedeki üyeler, Netflix'i birlikte yaşamadıkları kişilerle paylaşmak isterlerse ekstra ödeme seçeneğine sahip olacak. Bugün olduğu gibi tüm üyeler seyahat ederken ister televizyondan ister mobil cihazdan izleyebilecek” diye eklendi.

Geçen yıl seçili bazı ülkelerde yeni ve daha katı kuralların denenmesine dayanarak şirket, kısa vadede olumsuz bir tepki beklendiğini de kabul etti.

‘ŞİRKETİMİZİ BALTALIYOR’
Seyahat ederken hesaba erişilmesi abonelerin akıllı telefonlar, tabletler veya dizüstü bilgisayarlar gibi cihazlara herhangi bir kısıtlama getirilmedi. Ancak yeni sistem, başka bir evde Netflix izlemek için hesabınıza giriş yapmanıza ve birden fazla evde tek bir aboneliği paylaşmanıza son verebilir.

Netflix'in ürün inovasyonu direktörü Chengyi Long, ekim ayında yeni sistemin nasıl çalışabileceğini “tek bir Netflix hesabında yalnızca bir eve izin verilir ve birden çok cihazda kullanılabilir. Ancak ilave hane eklemek için aylık ek ücret uygulanacak” şeklinde açıklamıştı.

Long, "Günümüzde haneler arasında yaygın hesap paylaşımı, uzun vadeli yatırım yapma ve hizmetimizi geliştirme yeteneğimizi baltalıyor. Bu nedenle, hesaplarını paylaşmak isteyen kişilerin biraz daha fazla ödeme yapması için farklı yolları dikkatle araştırıyoruz" diye eklemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Netflix'ten şifresini paylaşanlara kötü haber! Sonraki Haber >>

Siyaseti hareketlendiren paylaşım: 4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı açıklanacak?

Siyaseti hareketlendiren paylaşım: 4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı açıklanacak?

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!

KHK'lı vaiz meslektaşlarına seslendi

KHK'lı vaiz meslektaşlarına seslendi

Behzat Ç.'den Soylu ve Gökçek'e gönderme

Behzat Ç.'den Soylu ve Gökçek'e gönderme

Kimlere bavullarla paralar gitti

Kimlere bavullarla paralar gitti

CHP'de Kılıçdaroğlu'na destek artmış

CHP'de Kılıçdaroğlu'na destek artmış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:27:14