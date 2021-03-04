Netflix'ten Türkiye üyelik ücretlerine zam

Netflix, Türkiye'deki abonelik ücretlerini fahiş oranlarda artırdı.





Abonelik için sunulan 3 paket de zamlanırken, en büyük yüzdesel artış, temel pakette gerçekleştirildi.





Netflix, son olarak 20 Haziran 2019'da fiyatlarına zam yapmıştı.





Zammın ardından yeni Netflix abonelik ücretleri şu şekilde:





TEMEL PLAN ÜCRETİ





17,99 liradan 26,99 liraya yükseltildi. (Yüzde 50 zam)





STANDART PLAN ÜCRETİ





29,99 liradan 40,99 liraya yükseltildi. (Yüzde 37 zam)





ÖZEL PLAN ÜCRETİ





41,99 liradan 54,99 liraya yükseltildi. (Yüzde 30 zam)





NETFLİX'TEN ZAM AÇIKLAMASI





Zam duyurusunu yapan Netflix sözcüsü, içerik kütüphanesini zenginleştirmek ve hizmet kalitesini artırmak için üyelik ücretlerinin güncellendiğini belirtti ve şunları ifade etti:





"Türkiye’deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz. 4 Mart'tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek.”





'NEDEN ZAM YAPILIYOR?' SORUSUNA YANIT





Netflix, zam kararının ardından, kullanıcıların konuyla ilgili sıkça sorduğu sorulara sitesinde yer alan 'Yardım Merkezi' bölümünden yanıt verdi.





Platform, zammın gerekçesi olarak, yerel piyasada yaşanan vergi değişikliklerine ve enflasyona vurgu yaptı. Netflix şu ifadeleri kullandı:





“Yeni dizi ve filmler eklendikçe ve yeni ürün özellikleri kullanıma sunuldukça planlarımızda ve ücretlerimizde değişiklikler olabilir. Ayrıca yerel piyasada yaşanan vergi değişiklikleri ya da enflasyon gibi değişimlere yanıt olarak da plan ve ücretlerde değişiklikler yapabiliriz.”





Netflix, “Ödediğim ücretin değişip değişmeyeceğini nasıl öğrenebilirim?” sorusuna ‘ücret değişikliğiyle ilgili e-posta gönderileceğini kaydederek yanıt verdi. Yanıtta, “Ödediğiniz ücrette bir değişiklik yapılıyorsa, Netflix size e-posta göndererek ve Netflix'te oturum açtığınızda ücret değişikliği hakkında ayrıntıları içeren bir mesaj görüntüleyerek sonraki faturalama tarihinizden bir ay önce bu değişikliği size bildirir” denildi.





‘ESKİ FİYATTAN DEVAM EDEBİLİR MİYİM?'





Ayrıca, “Ücret değişikliği hakkında Netflix'ten bir bildirim almadıysanız lütfen mevcut planlarımızı ve plan ücretlerini kontrol edin. Hesabınızın Faturalama ayrıntıları bölümüne giderek faturalama tarihinizi ve Netflix için ödediğiniz ücreti doğrulayabilirsiniz” uyarısı yapıldı.





“Eski plan ücretimle devam edebilir miyim?” sorusuna karşılık ise “Tüm üyelerimize adil davranabilmek adına, bir fiyat güncellemesi duyurulduğunda yeni plan ücretleri herkes için geçerli olur” cevabı verildi.