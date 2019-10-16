Netflix'ten yeni 'yerli dizi' hamlesi

Platform, Hakan Muhafız, Atiye, Love 101 ve Başkomser Nevzat'ın ardından beşinci yapımına yazar Elif Şafak'ın 'Aşk' adlı romanını diziye uyarlayarak imza atacak.







Filmlovers'ın haberine göre Netflix, Almanya’nın kitap fuarlarından The Frankfurter Buchmesse’te 2019 Man Booker Ödülü'ne 'On Dakika Otuz Sekiz Saniye' kitabıyla aday olan yazar Elif Şafak'ın 'Aşk' adlı kitabının haklarını aldığını duyurdu.





Netflix, Şafak'ın eserinden uyarlanacak dizinin prodüksiyonuna ne zaman başlanacağını ya da yapımda kimlerin yer alacağına dair bir bilgi paylaşmadı.





'Aşk', Türkiye’de 850.000’den fazla defa satılmasının ardından 37 dile çevrildi. Yedi yüzyıla yayılan bir hikâyenin anlatıldığı kitapta, şair ve mutasavvıf Mevlana Celâleddin Rûmî, sufizm ve evrensel düzeyde aşk gibi temalar ön plana çıkarılıyor.





Sitede Aşk'ın tanıtım metni şöyle paylaşılıyor:





“Her gerçek aşk ve arkadaşlık beklenmedik bir değişimi de beraberinde getirir. Eğer birisini sevdikten önce veya sonra aynı insan olarak kalıyorsak, aslında yeterince sevmemişiz demektir…” Ella Rubinstein iyi bir mahallede kocası ve üç genç çocuğu ile birlikte güzel bir evde yaşamaktadır. Kendinden emin ve başarılı hissetmesi için gereken her şey varmış gibi görünür. Ancak eksik olan bir şey vardır, ne kendisine ne de başkalarına açıklayamadığı bir şey.. Ella’nın hayatının tam da göbeğinde bir boşluk vardır – aşkla dolacak olan bir boşluk.





Ella, neredeyse tesadüf eseri 13. yüzyılın en önemli şair ve mutasavvıfı Mevlânâ Celâleddin Rûmî, onun yoldaşı Şems-i Tebrîzî, aşkın ve hayatın 40 kuralı hakkında bir el yazısı okumaya başlar ve ruhunda derin bir arzu hisseder, bu arzu onu neticede bu gizemli yazarı daha da yakından tanımak üzerine bir yolculuğa çıkartır. Bu hikâye ruhsal felsefe, bilgelik ve şiir sanatının iç içe geçmesinden oluşan bir yolculuktur, Ella ile birlikte okurları arkadaşlığın, özgürlüğün, inancın ve aşkın kalp kırıklıklarıyla birlikte keşfedildiği gizemli bir dünyaya götürüyor….”