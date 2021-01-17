Samanyolu Haber /Teknoloji / Netflix'ten yeni yıl kararı: Her hafta yeni bir film! /17 Ocak 2021 20:16

Netflix'ten yeni yıl kararı: Her hafta yeni bir film!

Netflix 2021 yılı boyunca her hafta yeni bir filmi izleyenlerle buluşturma kararı aldı.Dijital film dizi platformu Netflix, 2021 yılı boyunca her hafta yeni bir filmi gösterime sokmayı planladığını açıkladı.

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CNN International'da yer alan habere göre, Netflix 2021 yılı boyunca her hafta yeni bir filmi izleyenlerle buluşturma kararı aldı.

Netflix'te gösterime girecek filmler arasında Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep ve Ariana Granda gibi yıldızların yer aldığı Don't Look Up da bulunuyor.

Netflix'in her hafta yeni bir film kararı, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde sinema salonlarının kapalı olması, yeni filmlerin ilk gösterimlerini büyük salonlarda gerçekleştirememesi gibi nedenlere bağlandı.
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