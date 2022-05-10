Özellikle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın son dönemdeki çıkışları ve diğer gündeme gelen bazı açıklamalarla yeniden alevlenen Türkiye'deki sığınmacıların durumu konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir mesaj geldi.





Yaklaşık 6 dakikalık yeni bir bir videoyu sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşan Kılıçdaroğlu video paylaşımında yer verdiği mesajında ise "Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler." ifadelerini kullandı.







"NETİM. GİDECEKLER"







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, son dönemde siyasetin ana gündemi haline gelen sığınmacılara yönelik paylaşımda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, son dönemde siyasetin ana gündemi haline gelen sığınmacılara yönelik paylaşımda bulundu.

Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler. Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Ülkeleridir. Onların alavere dalavereleridir. Biz, muhalefete muhalefet olmayız. Bizim mücadelemizin muhatapları çok nettir.





Kılıçdaroğlu, "Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler. Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa ülkeleridir" dedi.CHP liderinin paylaştığı videoda ise, 2011 yılından bu yana sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamalar yer aldı.