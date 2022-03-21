Samanyolu Haber /Gündem / Nevruz günü polisin aracından 52 kilo patlayıcı çıktı /21 Mart 2022 15:33

Nevruz günü polisin aracından 52 kilo patlayıcı çıktı

Nevruz günü kutlamalarının yapıldığı gün Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde durdurulan bir araçta 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi. Bombalı aracı kullanan sürücünün İstanbul’da görevli polis memuru olduğu ortaya çıktı.

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Kamu görevlilerinin araçlarında yakalanan uyuşturucudan sonra Doğu ve Güneydoğu’da Nevruz  kutlamalarının yapıldığı gün Hakkari’de bir polisin aracında 52.5 kilo patlayıcı ele geçirildi. Polis gözaltına alındı.

PATLAYICI KURYESİ AKTİF POLİS MEMURU ÇIKTI
İstanbul’da görev yapan polis memurunun aracı Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde durduruldu. Aracın stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.

POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI
Polis gözaltına alınırken, patlayıcı madde gerekli tahkikat yapılmak üzere Yüksekova TEM Büro Amirliği görevlilerine teslim edildi. Bombaların nereye götürüldüğü veya nerede kullanılacağı ile ilgili detaylı açıklama yapılmadı.
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