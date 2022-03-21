Nevruz günü polisin aracından 52 kilo patlayıcı çıktı

Kamu görevlilerinin araçlarında yakalanan uyuşturucudan sonra Doğu ve Güneydoğu’da Nevruz kutlamalarının yapıldığı gün Hakkari’de bir polisin aracında 52.5 kilo patlayıcı ele geçirildi. Polis gözaltına alındı.







PATLAYICI KURYESİ AKTİF POLİS MEMURU ÇIKTI

İstanbul’da görev yapan polis memurunun aracı Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde durduruldu. Aracın stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.





POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Polis gözaltına alınırken, patlayıcı madde gerekli tahkikat yapılmak üzere Yüksekova TEM Büro Amirliği görevlilerine teslim edildi. Bombaların nereye götürüldüğü veya nerede kullanılacağı ile ilgili detaylı açıklama yapılmadı.