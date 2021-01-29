Nevşehir Belediye Başkanı istifa etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Arı, sağlık sorunlarından dolayı istifa ettiğini söyledi ancak "Tek kuruş haram lokma" yemediğine dair ifadeler kullandı.







Nevşehir Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen AK Partili Rasim Arı, şunları söyledi: “Alnı açık bir şekilde yürüttüğüm belediye başkanlığında istifa ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde ve izindeyim. Hiç kimsenin burada fesat çıkarmasına asla müsaade etmeyeceğim. Sağlık sorunlarımdan dolayı böyle bir karara varmış bulunuyorum. Tek kuruş boğazımdan aşağıya haram lokma inmişse rabbim o lokmayı boğazımda durdursun ve şu an canımı alsın. Biz görevimizi en iyi şekilde yaptık. Başımız dik, alnımız açıktır. Belediye başkanı arayan arkadaşlarımız sakın ola sağlık problemlerini başka mecralara çekip bizi karalamasınlar. Şükürler olsun bu şehri aldığımız ve getirdiğimiz ortam ortadadır. Keşke, tedavimizi belediye başkanı olarak sürdürme imkanımız olsaydı. Çok sık hastaneye gidip gelmem gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın sırtından yük olan değil, onun sırtından yük alan olacağım. Davama ve partime sonuna kadar sadakatliyim."





SİLAHLI SALDIRI YAPILMIŞTI

Arı'nın bir süredir önceki dönem AK Partili belediye yönetimine ilişkin yolsuzlukları araştırdığı için baskı gördüğü iddia ediliyor. Arı, geçtiğimiz hafta cuma günü AK Parti genel merkezine gitmişti.

Nevşehir Belediye Başkanı AK Partili Rasim Arı'nın içinde bulunduğu makam aracına, 10 Aralık'ta akşam saatlerinde Aksaray merkez ilçeye bağlı Gençosman köyü yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeği ile ateş edilmişti. Saçmalar araca isabet etmiş, Arı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.







GÖREVDEN ALINDI İDDİASI

Öte yandan Rasim Arı istifa etmeden İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındığı da öne sürüldü.





Rasim Arı, 2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın danışmanlığı görevine getirildi. Sırasıyla Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu’nun danışmanlığını yapan Rasim Arı, 2019 yılında yapılan seçimlerde Nevşehir Belediye Başkanı olmuştu.