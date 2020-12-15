Samanyolu Haber /Gündem / Nevşehir Belediyesi: 1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alındık /15 Aralık 2020 15:06

Nevşehir Belediyesi: 1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alındık

Nevşehir'de, ağıldan çıkarak kent merkezine giden 5 küçükbaş hayvan belediye binasına girdi.

Belediye 1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alındı

Nevşehir'e bağlı Göre Beldesi'nde Hasan Ünbulan'a ait koç, keçi ve 3 adet koyun, gece ağıldan çıkıp kent merkezine indi. 5 küçükbaş hayvan, dün sabah kent merkezindeki belediye binasının içine doğru yürüdüğü güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde güvenlik görevlilerinin hayvanları uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Güvenlik görevlilerinin haber vermesinin ardından Hasan Ünbulan'a ulaşan ekipler, hayvanlarını teslim etti.

Nevşehir Belediyesi olayı sosyal medyada "1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alınmış bulunmaktayız...." diye paylaştı.
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Belediye 1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alındı

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