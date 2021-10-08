Samanyolu Haber /Gündem / Nevşin Mengü, Binali Yıldırım'ı fena ti'ye aldı /08 Ekim 2021 19:01

Nevşin Mengü, Binali Yıldırım'ı fena ti'ye aldı

Gazeteci Nevşin Mengü, öğrencilerle buluşmasında “Ne iş yapıyorsunuz?” sorusuna “iş arıyorum" yanıtını vermesini ti'ye aldı.

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Gazeteci Nevşin Mengü, öğrencilerle buluşmasında “Ne iş yapıyorsunuz?” sorusuna “iş arıyorum" yanıtını vermesini ti'ye aldı.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bahçelievler’de faaliyet gösteren ve down sendromlu bireylerin görev aldığı Sempati Sosyal Tesisi’ni ziyaret etti. Anaokulunu da gezen Yıldırım, öğrencilerin “ne iş yapıyorsunuz?” sorusuna “iş arıyorum" dedi. Yıldırım'ın bu cevabı ziyarete gelen heyetin gülüşmesine neden oldu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Mengü, Yıldırım'ın sözleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Binali Yıldırım’a iş aratan hayat sana bana neler etmez"
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