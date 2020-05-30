Samanyolu Haber /Gündem / Nevşin Mengü'den Fahrettin Altun'a cevap /30 Mayıs 2020 20:43

Nevşin Mengü'den Fahrettin Altun'a cevap

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programdaki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınına dönülmesi sonrasında yaşananlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklaması sonrasında bir açıklama da Nevşin Mengü'den geldi.

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Fahrettin Altun, Erdoğan'ın konuşması nedeniyle sözü kesilen ve stüdyoyu terk eden Muharrem İnce'yle ilgili yaptığı açıklamada "Medya camiamıza iftiradır" demişti. Gazeteci Nevşin Mengü, Altun'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması nedeniyle sözü kesilen ve yayını terk eden Muharrem İnce'yle ilgili açıklama yapmış, "Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren her bir medya kuruluşu özgürce görüşlerini ve yayın tercihlerini yansıtmakta, yasal çerçeve içerisinde faaliyetlerine bir kısıtlama olmaksızın devam edebilmektedir. Sayın İnce'nin bu tavrı medya camiamıza da iftira mahiyeti taşımaktadır" ifadelerini kullanmıştı.



'ÇETELE TUTULDUĞUNU BİLİYORUZ'

Gazeteci Nevşin Mengü Fahrettin Altun'un bu sözlerine Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi. Erdoğan'ın konuşmalarını hangi kanalın, kaç dakika verdiğine dair çetele tutulduğunu bildiklerini vurgulayan Mengü şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı’nın konuşmalarını hangi kanal kaç dakika verdi, vermedi konusuyla ilgili çetele tutulduğunu, vermeyenlere de neden vermediniz sorusunun sorulduğunu hepimiz biliyoruz."


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