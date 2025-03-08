Samanyolu Haber /Dünya / New Jersey Başsavcısı'nın verdiği iftarda 'birlik beraberlik' vurgusu /08 Mart 2025 14:14

New Jersey Başsavcısı'nın verdiği iftarda 'birlik beraberlik' vurgusu

New Jersey Başsavcısı Matthew J. Platkin’in verdiği iftara Peace Islands Institute, North East Community Center ve Turkish Cultural Center temsilcileri katıldılar.

SHABER3.COM

Barış Adaları Enstitüsü personeli ve üyeleri, Trenton'daki Savaş Anıtı'nda Başsavcı Matthew J. Platkin'in ev sahipliğinde düzenlenen İftar Kutlamasına katıldı.



İftar programında paylaşılan gelenekler ve birlik, kapsayıcılık ve dinler arası diyaloğa olan güçlü bağlılıkla dolu güzel bir akşam yaşandı.



Peace Islands Institute yetkilileri ‘’Bu gibi etkinlikler bize toplumun gücünü ve ortak değerlerimizi kutlamak üzere bir araya gelmenin önemini hatırlatmaktadır.’’ diyerek sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajla Başsavcı Platkin'e ve NJ Başsavcılık Ofisi'ne tüm toplumlar arasında barış ve anlayışı teşvik etme konusundaki liderlikleri için yürekten teşekkür ettiler.


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