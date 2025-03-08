New Jersey Başsavcısı'nın verdiği iftarda 'birlik beraberlik' vurgusu

Barış Adaları Enstitüsü personeli ve üyeleri, Trenton'daki Savaş Anıtı'nda Başsavcı Matthew J. Platkin'in ev sahipliğinde düzenlenen İftar Kutlamasına katıldı.





















Peace Islands Institute yetkilileri ‘’Bu gibi etkinlikler bize toplumun gücünü ve ortak değerlerimizi kutlamak üzere bir araya gelmenin önemini hatırlatmaktadır.’’ diyerek sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajla Başsavcı Platkin'e ve NJ Başsavcılık Ofisi'ne tüm toplumlar arasında barış ve anlayışı teşvik etme konusundaki liderlikleri için yürekten teşekkür ettiler.







İftar programında paylaşılan gelenekler ve birlik, kapsayıcılık ve dinler arası diyaloğa olan güçlü bağlılıkla dolu güzel bir akşam yaşandı.