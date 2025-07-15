Samanyolu Haber /Gündem / New Jersey’de olağanüstü hal ilan edildi /15 Temmuz 2025 18:21

New Jersey’de olağanüstü hal ilan edildi

ABD’nin kuzeydoğusunda hafta başında etkili olan sağanak yağışlar, sel baskınlarına ve ciddi ulaşım sorunlarına yol açtı. New Jersey Valisi Phil Murphy, eyalette olağanüstü hal ilan etti ve vatandaşlardan evlerinde kalmalarını istedi.

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New York, New Jersey, Pennsylvania ve Maryland eyaletlerinde pazartesi gecesi başlayan yoğun yağmur, metro istasyonlarını sular altında bıraktı, araçlar yollarda mahsur kaldı. New York’ta bazı yolcuların tren içinde saatlerce mahsur kaldığı bildirildi. Şehrin önemli havalimanları JFK, LaGuardia ve Newark da kısa süreliğine uçuşlara ara verdi.

Ulusal Hava Servisi, bölge genelinde etkili olan nemli hava kütlesinin hafta ortasına kadar şiddetli sağanaklara ve ani sel baskınlarına neden olabileceğini açıkladı. Pazartesi gecesi New York’ta yalnızca bir saatte ölçülen yağış miktarının, kent tarihindeki “ikinci en yüksek değer” olduğu kaydedildi.

Scotch Plains kasabasında kurtarma ekipleri sel sularına kapılan sürücüleri kurtarırken, Pennsylvania’nın Lancaster bölgesinde acil durum ilan edildiği belirtildi. Mount Joy kasabasında 16 kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

New York Belediye başkanlığına adaylığını koyan Demokrat siyasetçi Zohran Mamdani, bu tür felaketlerin “yeni iklim gerçekliği” olduğunu vurgulayarak altyapının hızla yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Aynı hafta içinde, Teksas eyaletinde 131 kişinin ölümüne neden olan 4 Temmuz sel felaketinin ardından Kuzey Carolina’da Tropik Fırtına Chantal en az 5 can aldı.
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