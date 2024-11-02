Samanyolu Haber /Dünya / New Jersey'de Hocaefendi’nin mirasını anma etkinliği düzenlendi /02 Kasım 2024 19:42

New Jersey'de Hocaefendi’nin mirasını anma etkinliği düzenlendi

New Jersey, barış, eğitim ve dinler arası diyaloğa kendini adamış vizyoner lider M. Fethullah Gülen’i onurlandırmak için duygusal bir anma etkinliğine ev sahipliği yaptı. Farklı geçmişlerden 200’ü aşkın katılımcının bir araya geldiği etkinlik, Gülen’in dünya çapında topluluklar üzerindeki kalıcı etkisine güçlü bir saygı duruşu niteliğindeydi.

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New Jersey Eyalet Meclis Üyesi Shama Haidar ve Senatör Gordon M. Johnson, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin önemli etkisi ve farklı inançlar arasında birlik ve anlayışı teşvik etme konusundaki sarsılmaz bağlılığı üzerine düşüncelerini paylaştı. Konuşmaları, etkinliğin düşünceli bir ton kazanmasını sağlayarak, Gülen’in barış elçisi ve eğitimci olarak mirasını vurguladı.


Programda, Hocaefendi’nin yaşam yolculuğunu anlatan duygusal bir sunum yer aldı ve öğretilerinden ilham alınarak gerçekleştirilen eğitim ve insani yardım girişimleri sergilendi. Ardından dinler arası ve toplumsal liderlerden gelen dualar ve düşünceler paylaşıldı; bu, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin birlik ve barış vizyonunun derin etkisini gözler önüne serdi. Etkinlik, Hocaefendi’nin aile üyeleri ve öğrencilerinin anlamlı yansımaları ile sona erdi ve katılımcılara derin bir ilham kaynağı oldu.



Bu anma etkinliği, Gülen’in çalışmalarına duyulan geniş çaplı hayranlığı bir kez daha vurguladı ve farklı dini ve etnik kökenlerden katılımcılar, onun mirasını onurlandırmak için bir araya geldi. Akşam, Gülen’in öğretilerinin New Jersey ve ötesinde oluşturduğu “barış adalarının” güçlü bir kanıtı olarak görüldü.



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