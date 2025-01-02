New Orleans'taki katliamda bilanço ağırlaştı: İşte saldırıyla ilgili son bilgiler!

ABD'nin New Orleans şehrindeki Bourbon Caddesi'ndeki yeni yıl kutlamalarında bir kamyon kalabalığın arasına daldı. New Orleans Adli Tabibi Dr. Dwight McKenna, daha önce 10 kişinin öldüğü açıklanan saldırıyla ilgili yeniden açıklama yaptı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre McKenna, yazılı açıklamasında, Bourbon Caddesi üzerindeki saldırıda şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e çıktığını belirterek, "Yaşanan trajik olaydan dolayı derin bir üzüntü içindeyiz" ifadesini kullandı.





Ölenlerle ilgili otopsilerin tamamlanmasının birkaç günü bulabileceğini ifade eden McKenna, otopsiler tamamlanıp yakınlarıyla görüşüldükten sonra hayatını kaybedenlerin kimliklerinin açıklanacağını kaydetti.





ARAÇTA IŞİD BAYRAĞI BULUNDU

New Orleans'in Bourbon Caddesi'nde önceki gece saat 03.15 sularında bir aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.





Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucunda öldürülmüştü. ABD'li yetkililer, daha sonra saldırganın Texas eyaletinden Shamsud Din Jabbar adlı 42 yaşında ABD vatandaşı ve eski bir asker olduğunu açıklamıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kalabalığa dalan araçta terör örgütü IŞİD bayrağı bulunduğunu açıkladı.





OLABİLDİĞİNDE ÇOK İNSANI ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

New Orleans Polis Departmanı'ndan Komiser Anne Kirkpatrick, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kamyonetin "kasıtlı olarak yüksek hızda" kalabalığın içine girdiğini ve sürücünün araçtan çıkmaya çalışırken ateş açarak iki polis memurunu vurduğunu söyledi.





"Bu çok kasıtlı bir davranıştı. Bu adam mümkün olduğunca çok sayıda insanı ezmeye çalışıyordu." diyen Kirkpatrick, olayın, "Yeni Yıl ve Sugar Bowl için kutlanması beklenen bir gün üzerine kara bir gölge düşürdüğünü” söyledi ve "Bourbon'dan uzak durun." uyarısında bulundu. New Orleans FBI bürosunda görevli Alethea Duncan de basına yaptığı açıklamada, olayı soruşturan yetkililerin, kaza mahallinde el yapımı patlayıcılar (EYP) bulduğunu bildirdi.





BIDEN'DAN TEPKİ

ABD Başkanı Joe Biden, saldırıyı "aşağılık bir saldırı" olarak niteleyerek, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı araştırdığını ve kimsenin kesin sonuca atlamaması gerektiğini söyledi. Biden, FBI'nın kendisine saldırganın eylemi gerçekleştirmeden saatler önce sosyal medyadan DEAŞ'tan ilham aldığını belirten videolar paylaştığını bildirdiğini ifade ederek, saldırganın aracında DEAŞ bayrağı bulunduğunu da hatırlattı.





TRUMP: DIŞARIDAN GELEN SUÇLULAR DAHA KÖTÜ

ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve günlere sonra göreve başlayacak olan Donald Trump ise şüphelinin ABD vatandaşı olmasına rağmen "ülkemize gelen suçlular, ülkemizdeki suçlulardan çok daha kötü" diyerek şüphelinin vatandaş olmadığını ima etti. Olayı "tam anlamıyla bir kötülük eylemi" olarak tanımlayan Trump, kendi yönetiminin gerekli desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.





SALDIRININ OLDUĞU BÖLGEYE DAİR NE BİLİNİYOR?

New Orleans'taki saldırıda şehrin en ünlü semtlerinden biri olan altı blokluk Fransız Mahallesi hedef alındı. Mississippi Nehri kıyısında bulunan bölge, müzik, kültür ve gece hayatının merkezi olarak her yıl milyonlarca ziyaretçiyi kendine çekiyor. Saldırı, eğlence ve müzik mekanlarıyla ünlü bir bölge olan Bourbon Caddesi'nde gerçekleşti. Eski Fransız kraliyet ailesinden adını alan cadde, şehrin turistik gece hayatını besleyen ana bölgelerden biri olarak biliniyor.