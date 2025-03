New York Barış Adaları Enstitüsü, geleneksel iftarında önemli konukları ağırladı

New York Barış Adaları Enstitüsü, 7 Mart'ta Loyola Kilisesi'ndeki 6. Yıllık Ramazan İftar Yemeği için çeşitli toplulukları bir araya getirdi.





New York şehrinin en büyük kiliselerinden biri olan Loyola Kilisesi, dinler arası katılımıyla bilinir ve New York Barış Adaları Enstitüsü ile güçlü bir ortaklığa sahip. Kilise, bu harekete bağlı olmakla özellikle memnun. Papazı, Peder Dennis Yeslona, 2024 yılında muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'yi Kestane Kampı'nda ziyaret etmişti.









BARIŞ ADALARI ENSTİTÜSÜ'NDEN ALKIŞLANACAK FAALİYETLER

New York Barış Adaları Enstitüsü, gerçek bir New York kurumu, Manhattan ve daha geniş New York alanında neredeyse 20 yıldır aktif. Müslümanları, Hıristiyanları, Yahudileri ve diğer toplulukların üyelerini paylaşılan değerlerinde bir araya getirmekte ve eğitim, katılım ve hizmet yoluyla yapıcı topluluk katılımını teşvik etmektedir.









KARDİNAL DOLAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Bu yıl Ramazan yemeğinin teması 'Aileler' idi. Programın özel sürprizi, New York Kardinali, Kardinal Dolan'ın ziyaretiydi. Kardinal Dolan, konuşmasında, Hıristiyan ve İslam gelenekleri arasındaki benzerliklere, özellikle oruç ve oruç tutmanın önemine dikkat çekerek, dinler arası toplantıya davet için minnettarlığını ifade etti. New York şehrini farklı toplulukların bir arada yaşadığı ve birbirlerini saydığı dinler arası uyum ve arkadaşlık modeli olarak övdü. Özellikle küresel bölünmüşlüğün yaşandığı bir dönemde, böyle etkinliklerin dinler arası diyalogu ve birliği teşvik etmesindeki önemini vurguladı. Barış ve anlayışın tanıtımındaki çalışmalarından dolayı Hizmet Hareketi'ni ve New York Barış Adaları Enstitüsü'nü tebrik etti.





Konuşmasının ardından Kardinal, ezanı dinledi ve sonra dua etti. Ardından çeşitli topluluk üyeleriyle tanışmak ve onlarla etkileşime girmek için tüm masaları ziyaret etti.









Kardinal Dolan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar ise şöyle:

"Eğer New York'u, dinler arası diyalog ve arkadaşlık açısından dünya için bir ışık olarak görürlerse, bunu yapan işte böyle bir akşamdır."





"Artık daha çok ihtiyacımız var, çünkü dünya, özellikle bölünmüş bir dönemde, şifa ve birlik arıyor."





"Müslüman topluluğu, Yahudi topluluğu, Hıristiyan topluluğu ile aramızda bir uyum var. Birbirimizi tanıyoruz, birbirimizi sayıyoruz. Aynı yerlerde alışveriş yapıyoruz. Okullarda birlikteyiz. İşte böyle etkinliklerde bir araya geliyoruz."





"Dünya, özellikle bölünmüş bir dönemde, şifa ve birlik ararken, bize iyi bir örnek olarak bakıyor. New York'u, dinler arası diyalog ve arkadaşlık açısından dünya için bir ışık olarak görüyorlar."





"Bazen dinlerimiz arasındaki farklılıklara odaklanmak kolaydır, ancak benzerlikler çarpıcıdır."





"Bu yıl, Lent ve Ramazan takvimde örtüşüyor, bu nedenle bu akşamki toplantının anlamı daha da artıyor."





"Hem İslam geleneklerinde hem de Hıristiyan geleneklerinde oruç tutmak ve oruç tutmak bize çok önemlidir."





"Dünya, özellikle bölünmüş bir dönemde, şifa ve birlik arıyor."





"Barış Adaları Enstitüsü, yaptığınız iyi işten haberdar olduğum için size minnettarım ve teşekkür ederim - çünkü şimdi daha çok ihtiyacımız var."





"Cemaati ve Barış Adaları girişimini tebrik ediyorum. Barış Adaları, liderliğiniz için teşekkür ederim."