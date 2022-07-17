Samanyolu Haber /Gündem / New York Barosu'ndan zulme uğrayan avukat ve hukukçulara destek /17 Temmuz 2022 01:25

New York Barosu'ndan zulme uğrayan avukat ve hukukçulara destek

Dünya'nın en büyük barolarından New York Barosu Erdoğan rejiminin hedefindeki avukat ve hukukçulara destek açıklaması yaptı

SHABER3.COM

1870 yılında kurulan  NewYork Barosu (City Bar) dünyanın en prestijli hukuk kurumlarından bir tanesi. 25.000 avukatın üye olduğu  New York Barosu 15 Temmuz’un yıldönümünde Erdoğan rejiminin hedefindeki Türk avukat ve hukukçulara destek açıklaması yaptı . Baronun internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada  ‘Bugün 15 Temmuz, Türkiye'deki 2016 darbe girişiminin altıncı yıldönümü.  Darbe girişiminin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle hukuk sektörü de dahil olmak üzere, Türk toplumunda büyük ve devam eden bir tasfiye başlattı.’ denildi. 

Türkiye'de yaşanan hukuksuzlukların başta  BM İnsan Hakları Bildirgesi olmak üzere uluslarrarası normlara kesin olarak aykırı olduğunun altı çizilen açıklamada 'Türkiye halkının adalete erişimini ciddi şekilde engellenmektedir  Hukuk mesleğinin bağımsızlığı, özgür bir toplumda hukukun üstünlüğünün temel bir unsurudur. Avukatlar, herkes için insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunmasının sağlanmasında hayati ve önemli bir rol oynamaktadır.' denildi 

Türkiye'deki hukuksuzluklara örnekler verilen açıklamada New York Barosu 'Türkiye'nin cesur hukukçularının yanındadır ' vurgusu yapıldı 

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