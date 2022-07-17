New York Barosu'ndan zulme uğrayan avukat ve hukukçulara destek

1870 yılında kurulan NewYork Barosu (City Bar) dünyanın en prestijli hukuk kurumlarından bir tanesi. 25.000 avukatın üye olduğu New York Barosu 15 Temmuz’un yıldönümünde Erdoğan rejiminin hedefindeki Türk avukat ve hukukçulara destek açıklaması yaptı . Baronun internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ‘Bugün 15 Temmuz, Türkiye'deki 2016 darbe girişiminin altıncı yıldönümü. Darbe girişiminin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle hukuk sektörü de dahil olmak üzere, Türk toplumunda büyük ve devam eden bir tasfiye başlattı.’ denildi.





Türkiye'de yaşanan hukuksuzlukların başta BM İnsan Hakları Bildirgesi olmak üzere uluslarrarası normlara kesin olarak aykırı olduğunun altı çizilen açıklamada 'Türkiye halkının adalete erişimini ciddi şekilde engellenmektedir Hukuk mesleğinin bağımsızlığı, özgür bir toplumda hukukun üstünlüğünün temel bir unsurudur. Avukatlar, herkes için insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunmasının sağlanmasında hayati ve önemli bir rol oynamaktadır.' denildi





Türkiye'deki hukuksuzluklara örnekler verilen açıklamada New York Barosu 'Türkiye'nin cesur hukukçularının yanındadır ' vurgusu yapıldı



