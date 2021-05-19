Samanyolu Haber /Dünya / New York Başsavcılığından Trump'a kötü haber /19 Mayıs 2021 12:30

New York Başsavcılığından Trump'a kötü haber

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın şirketlerine yönelik kredi almak, ekonomik ve vergi avantajları elde etmek maksadıyla mülk değerlerini yanlış rapor edip etmediğine ilişkin bir cezai soruşturma yürütüldüğü duyuruldu.

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New York Başsavcısı Letitia James’ın Donald Trump ailesinin sahibi olduğu şirketlerin kredi almak, ekonomik ve vergi avantajları elde etmek için mülk değerlerini yanlış rapor edip etmediğine ilişkin bir cezai soruşturma yürüttüğü açıklandı. Bu sonuncusuyla birlikte eski ABD Başkanı hakkında yürütülen cezai soruşturma sayısı üçe çıkmış oldu.

Trump konuya ilişkin yaptığı açıklamada Başsavcı James’ın Demokrat Partili olduğunu, bu nedenle yürütülen soruşturmanın siyasi amaçlar taşıdığını iddia etti.

New York Başsavcısı’nın Trump şirketlerinin daha iyi krediler elde etmek için bazı mülklerin değerlerini şişirip şişirmediği  ve emlak vergisi indirimleri elde etmek için değerlerini düşürüp düşürmediğini araştırdığı belirtildi.

Ayrı bir soruşturma kapsamında Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance ise iki yıldan fazla bir süredir Trump’ın başkanlık yaptığı dönemden önceki iş ilişkilerini araştırıyor. Vance’in ofisi tarafından yapılan basın açıklamasında, vergi ve sigorta dolandırıcılığı ve işletme kayıtlarında sahtecilik de dahil olmak üzere, Trump şirketlerinin “muhtemelen kapsamlı ve uzun süreli suç faaliyetlerinin” araştırıldığı bildirildi.

Bir diğer soruşturma ise Şubat ayında, Georgia eyaleti savcıları tarafından başlatılmıştı. Trump’ın 2 Ocak’ta Georgia eyaleti dışişleri bakanını telefonla arayarak oy sayım sürecine kendi lehine müdahale etmesi için baskı yapmıştı. Bunun üzerine savcılar Trump’ın eyaletteki 2020 Başkanlık seçimi sonuçlarını etkileme girişimlerine yönelik cezai bir soruşturma açmıştı.
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