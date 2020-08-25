Samanyolu Haber /Gündem / New York Başsavcısı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump’ın ifadesini istiyor /25 Ağustos 2020 08:12

New York Başsavcısı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump’ın ifadesini istiyor

New York eyaleti başsavcısı, Başkan Donald Trump’ın mal varlıklarının değeri hakkında yanlış beyanda bulunduğu iddialarının incelendiği soruşturmada Trump’ın şirketlerini ve mal varlıklarını yöneten Trump Organizasyonu ile oğlu Eric Trump’ı soruşturma kapsamında yeterince işbirliği yapmamakla suçladı. Başsavcı Eric Trump’ın mahkeme celbine uymayı reddettiğini belirtti ve ifade vermesinin sağlanmasını istedi.

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Letitia James soruşturmayı, Başkan’ın eski avukatı Michael Cohen’in ABD Kongresi önünde Başkan’ın bazı mal varlıklarının değerinin olduğundan farklı gösterildiğini iddia etmesinin ardından başlattığını belirtti. Cohen ifadesinde bunun nedeninin kredi ve sigorta giderlerinden tasarruf etmek ve emlak vergisini azaltmak için olduğunu öne sürmüştü.

Başsavcı mahkemeye yazdığı dilekçede Trump ailesine ait New York’taki bir gayrimenkul olan Seven Springs’in başkanı Eric Trump’ın ifade vermeye zorlanmasını istedi.

Seven Springs’le ilgili bilgilerin soruşturma açısından büyük önem taşıdığı kaydedilen dilekçede soruşturmanın 2019 yılının Mart ayında açılmasından bu yana başsavcılık ofisinin bir dizi mahkeme emri çıkardığı ve konuyla ilgili ifadeleri dinlediği belirtildi. Ancak yetkililerin henüz yasaların çiğnenip çiğnenmediği konusunda karara varmadıkları kaydedildi.

James konuyla ilgili yaptığı açıklamada ‘‘Mali işlerine yönelik hukuka uygun bir soruşturma kapsamında Trump organizasyonu aylar boyunca bilgi saklamak için temelsiz iddialarda bulundu. Oyaladılar, belgeleri sakladılar, tanıkları doldurdular. Bunlar arasında yeminli ifade vermeyi reddeden Eric Trump da var’’ dedi.

Başkan’ın soruşturmaya konu olan ve bilgi talep edilen mal varlıkları arasında Los Angeles yakınındaki Trump Ulusal Golf Kulübü, Chicago’daki Trump International Hotel and Tower ve New York Manhattan’daki bir ofis binası da var.

Trump Organizasyonu’nun yönetici başkan yardımcılarından olan Eric Trump’ın mahkeme tarafından incelenen bir ya da daha fazla mali işleme yakından müdahil olduğu ve mahkeme celbiyle yapılan görüşme talebini reddettiği belirtildi.
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