New York Belediye Başkanı Adams ve ekibine 'emlak yolsuzluğu' soruşturması

ABD'de hakkında Türkiye ile bağlantılı 'rüşvet' suçlamasının da olduğu iddianame hazırlanan New York Belediye Başkanı Eric Adams ile belediyede çalışan bazı üst düzey yöneticiler aleyhine yeni bir 'yolsuzluk ve rüşvet' soruşturması açıldığı iddia edildi.







VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre, Manhattan Başsavcılığı’nın New York Belediyesi’nde bazı emlak işlemlerinde yapılan yolsuzlukları ve kiralama yöntemlerinde tespit ettikleri usulsüzlüklerle ilgili kişi ve kuruluşları araştırdığı kaydedildi.





ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN CEP TELEFONLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Adams'ın Başdanışmanı Ingrid Lewis Martin'in de aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticilerin cep telefonlarına, eylül Japonya'ya yaptıkları bir seyahatin ardından JFK Havaalanı’nda uçaktan inerken yetkililer tarafından el konulduğu belirtildi. Manhattan Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında belediyenin emlak bölümü üst düzey yetkililerinden Jesse Hamilton ve Diana Boutross'un da aralarında olduğu dört kişinin daha telefonlarına el konulduğu da iddialar arasında.





Başkan Adams'ın yakın çevresi hakkında biri Manhattan Savcılığı, biri New York Doğu Bölgesi üçü de New York Güney Bölgesi ABD Savcılığı tarafından olmak üzere toplam beş soruşturma yürütüldüğü biliniyor. Başkan Adams’a yakınlığıyla bilinen, aralarında başkan yardımcıları, başdanışmanlar ve farklı birimlerin üst düzey yöneticileri ise birçoğu başlatılan soruşturma iddialarının ardından görevlerinden istifa etmeyi sürdürüyor.





Adams’ın yönetiminden istifa edenler arasında Emniyet Müdürü Edward Caban da vardı. Caban'ın ikiz kardeşi aracılığıyla kentte bazı yolsuzluklar yaptığı öne sürülüyor. Adams’ın yakın çalışma arkadaşlarıyla ilgili yürütülen soruşturmalarla ilgili henüz herhangi bir iddianame yayımlanmadı. Soruşturmalarla ilgili açıklanması beklenen yeni iddianamelerde, Adams’ın suçlanıp suçlanmayacağı yönünde farklı iddialar var.





SEÇİM KAMPANYASINDAN 'NAYLON BAĞIŞ' İDDİASI

Şu ana kadar başlatılan soruşturmalar kapsamında açıklanan tek iddianame New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın, üst düzey bir Türk diplomat, Türk Havayolları (THY) yetkilisi ve Türk iş insanlarıyla bilerek karşılıklı çıkar ilişkisi içine girdiği iddiasıyla aralarında rüşvet almanın da yer aldığı beş ayrı suçlamanın olduğu iddianame oldu. Başkan Adams, suçsuz olduğunu savunuyor; ancak savcılık devam eden soruşturmanın kapsamının genişletildiğini belirterek, hazırlanacak yeni iddianamede yeni isimlerinde yer alacağını, belediye başkanına ek suçlamalar getirilebileceğini belirtiyor.





Bir dönem Adams’ın Müslüman toplumuyla ilişkilerden sorumlu yöneticisi olarak görev yapan Mohamed Bahi, aleyhine hazırlanan iddianamede, bazı kişileri belediye başkanın 2021 yılındaki seçim kampanyasına 'naylon bağış' yapmaya teşvik ettiği, iddialarla ilgili bazı belge ve delilleri ortadan kaldırdığı ve Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) yalan söylediği iddia edildi. Adams’ın eski yakın çalışma arkadaşı Bahi’nin ismi açıklanmayan bir iş insanın yerine dört çalışanına 'naylon bağış' yaptırdığı ileri sürüldü.