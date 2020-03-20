Samanyolu Haber /Gündem / New York Belediye Başkanı askeri göreve çağırdı /20 Mart 2020 22:24

New York Belediye Başkanı askeri göreve çağırdı

ABD'de yeni koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü yerlerden olan New York'un Belediye Başkanı Bill de Blasio Trump’a New York’a asker gönderme çağrısı yaparken, 'Hastaneler için acil ihtiyaçların 2-3 hafta içinde tükenebileceğini kentte lojistiğin ancak ordu aracılığıyla sağlanabileceğini' söyledi.

SHABER3.COM

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni koronavirüs salgının yayılmasını önlemek için eczane ve marketler hariç bütün iş yerlerinin kapanması emretti.

Vali Andrew Cuomo, eyalet çalışanlarından acil hizmet görevlileri dışında tamamının evlerinden çıkmaması yönünde karar aldıklarını açıkladı. 

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise, Başkan Trump’a New York’a asker gönderme çağrısını yineleyerek, ”Hastaneler için acil ihtiyaçların 2-3 hafta içinde tükenebileceğini kentte lojistiğin ancak ordu aracılığıyla sağlanabileceğini” belirti.

New York Valiliği, eyaletteki tüm berber, kuaför gibi kişisel bakım sektöründe hizmet veren tüm işletmelerin yarından itibaren kapatılacağını açıkladı.

Mal sahiplerinin tahliye kararı aldığı ev ve işletmelerle yapılacak tahliye işlemleri 90 gün askıya alındı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber New York Belediye Başkanı askeri göreve çağırdı Sonraki Haber >>

#TutukluGazetecilereÖzgürlük

#TutukluGazetecilereÖzgürlük

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Korona toplantısında bakan bayıldı

Korona toplantısında bakan bayıldı

Bu işte nasıl bir yanlışlık var

Bu işte nasıl bir yanlışlık var

Yolunu kaybeden Fok'a turistler yardımcı oldu

Yolunu kaybeden Fok'a turistler yardımcı oldu

Dua'ya davet

Dua'ya davet

Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

'Eski Kara Kuvvetler Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldü'

'Eski Kara Kuvvetler Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldü'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:28:50