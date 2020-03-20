New York Belediye Başkanı askeri göreve çağırdı

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni koronavirüs salgının yayılmasını önlemek için eczane ve marketler hariç bütün iş yerlerinin kapanması emretti.





Vali Andrew Cuomo, eyalet çalışanlarından acil hizmet görevlileri dışında tamamının evlerinden çıkmaması yönünde karar aldıklarını açıkladı.





New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise, Başkan Trump’a New York’a asker gönderme çağrısını yineleyerek, ”Hastaneler için acil ihtiyaçların 2-3 hafta içinde tükenebileceğini kentte lojistiğin ancak ordu aracılığıyla sağlanabileceğini” belirti.





New York Valiliği, eyaletteki tüm berber, kuaför gibi kişisel bakım sektöründe hizmet veren tüm işletmelerin yarından itibaren kapatılacağını açıkladı.





Mal sahiplerinin tahliye kararı aldığı ev ve işletmelerle yapılacak tahliye işlemleri 90 gün askıya alındı.