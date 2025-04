New York Belediye Başkanı'na yönelik dava düşürüldü

Türk yetkili ve iş insanlarının da arasında olduğu bazı kişilerden yasa dışı bağış ve rüşvet almakla suçlanan New York Belediye Başkanı Eric Adams'a karşı yürütülen yolsuzluk suçlamaları düşürüldü.





DW Türkçe'nin haberine göre Federal Yargıç Dale Ho, böylece ABD Adalet Bakanlığı'nın talebini kabul etmiş oldu. Bu kararla Adams'a karşı açılan davanın gelecekte yeniden başlatılması ihtimali de tamamen ortadan kalktı.





ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın göreve başlamasından kısa bir süre sonra, Şubat ayı başında New York'taki davadan sorumlu federal savcılara Adams hakkında daha fazla işlem yapılmaması talimatını vermişti. Bu talimattan sadece birkaç gün sonra, bakanlık New York'taki federal mahkemeye davanın düşürülmesi için başvuruda bulundu.





Suçlamalar Adams'ın Türkiye ziyaretine uzanıyordu





Yasa dışı seçim kampanyası finansmanı, dolandırıcılık ve rüşvetle suçlanan Adams'ın lüks sınıf uçuşlar, otel süitlerinde konaklamalar ve lüks restoranlara davetler karşılığında siyasi ayrıcalıklar sağladığı da iddia edilmişti.





İddianamede, Adams'ın yasa dışı bağış ve hediye kabul etmesinin 2015'te Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerle başladığı belirtiliyordu.





Yaklaşık on yıl öncesine ait olaylarla ilgili 57 sayfalık iddianamede, o dönem New York'a bağlı Brooklyn İlçe Belediye Başkanı olan Adams'ın, Türk hükümet yetkilisinin lüks bir seyahat hediyesini kabul ettiği ifade edilerek Adams ve yakın çevresine Türk Hava Yolları (THY) tarafından on binlerce dolar değerinde uçak bileti, lüks otellerde konaklama, şoförlü özel araç, tekne turu, deniz kenarında bir otelde hamam ziyareti ve lüks restoranlarda yemekler gibi çok sayıda avantaj sağlandığı öne sürülmüştü.





İddianamede ayrıca Eric Adams'ın 2021 yılında yapılan New York Belediye Başkanlığı seçimleri öncesindeki kampanya döneminde yasa dışı bağış aldığını ve aynı zamanda yabancı uyruklu kişilerden sadece değerli şeyler kabul etmekle kalmadığı, bunları açık bir şekilde talep de ettiği belirtilmişti.





İddianameye göre "yabancı hamileri" Adams'ın ünü ve etkisi arttıktan ve özellikle de 2021 yılında 8,5 milyon nüfuslu New York'un belediye başkanı olacağı belli olduktan sonra "rüşvete dayalı ilişkilerinden faydalanmak" istedi. Eric Adams da bu talebe onay vererek ilgili kişilere avantajlar sağladı.





Savcılık soruşturmasında Ankara ile bağlantılı inşaat şirketlerinin, söz konusu yasa dışı bağışlarla ne ölçüde bağlantılı olduğu da araştırılıyordu. Yetkililerin, Türkiye'nin, Manhattan bölgesinde Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında inşa ettiği Türk Evi gökdeleni ile Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu binasının yapımına, Adams'a verilen rüşvetler sayesinde ruhsat aldığından kuşkulandığı belirtilmişti.