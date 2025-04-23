Samanyolu Haber /Dünya / New York Belediye Başkanı'nı suçlayan savcılar istifa etti /23 Nisan 2025 09:40

New York Belediye Başkanı'nı suçlayan savcılar istifa etti

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ı "Türk Evi" adlı gökdelene rüşvet karşılığında uygunsuz şekilde ruhsat vermekle suçlayan 11 savcının tümü istifa etti.

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New York Belediye Başkanı Eric Adams'ı Türkiye'den rüşvet almakla suçlayan son üç savcı da ABD Adalet Bakanlığından baskı gördükleri gerekçesiyle istifa etti.

DW Türkçe'nin haberine göre savcılar Celia Cohen, Andrew Rohrbach ve Derek Wikstrom Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'e yazdıkları mektupta, "İşimize geri dönmemiz için hata yaptığımızı kabul etmemiz ve pişmanlık duyduğumuzu söylememizin beklendiği açık. Ortada bir yanlış yokken hatalı olduğumuzu söylemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Üç savcı da Bakanlığın Adams'a yönelik suçlamalardan vazgeçmeleri yönündeki talebini reddettikleri için idari izne çıkarılmıştı. Daha önce davaya bakan New York ve Washington'da görevli diğer savcılar benzer şekilde baskı gördükleri gerekçesiyle istifalarını açıklamıştı.

Bakanlığın talebi doğrultusunda bu ay başında Adams'a yönelik dava düşürülmüştü.

Savcılar Adams'ın; lüks sınıf uçuşlar, otel süitlerinde konaklamalar ve lüks restoranlarda ikramlar karşılığında, Manhattan bölgesinde Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında inşa edilen Türk Evi gökdeleni ile Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu binasına usulsüz şekilde ruhsat verdiğini iddia ediyordu.

Adams bu yılın Kasım ayında yapılacak New York Belediye Başkanlığı seçimlerine yeninden seçilme hedefiyle bağımsız aday olarak katılıyor. Quinnipiac Üniversitesi'nin 5 Mart'ta yayımladığı bir ankete göre, New Yorklu seçmenlerin yalnızca yüzde 20'si Adams'ı onaylıyor.
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