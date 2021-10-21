New York borsası düşüşle açıldı

ABD'de, güçlü gelen şirket bilançolarının etkisiyle dün yükseliş kaydeden endeksler, yüksek emtia fiyatları ve devam eden arz sıkıntıları kaynaklı enflasyonist kaygıların etkisiyle bugün açılışta aşağı yönlü bir seyir izledi.







ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,67 ile 20 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından bugün yüzde 1,66 seviyelerinde seyretti.





Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 16 Ekim ile biten haftada 290 bine inerek 19 ayın en düşük seviyesine geriledi.