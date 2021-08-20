New York borsası karışık

ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarını bu yıl azaltma olasılığının artması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantına ilişkin endişelerin etkisiyle güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışa doğru karışık bir seyir izledi.





Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), 27-28 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ait tutanaklar, Fed'in varlık alımlarını bu yıl içinde azaltmaya başlama hazırlıkları üzerinde düşündüğünü ortaya koymuştu.





Dünya genelinde artan Kovid-19 vakalarının küresel ekonomik toparlanmayı engelleyeceğine ilişkin korkulara rağmen politika yapıcıların bu yıl teşvikleri azaltmaya başlayabileceğine dair sinyaller piyasalarda endişe uyandırdı.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan veriler de karışık bir görünüm sergiledi. Ülkede işsizlik maaşı başvuruları 17 ayın en düşük seviyesine gerilerken Philadelphia Fed İmalat Endeksi, sektörün büyümesinde yavaşlama olduğunu gösterdi. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 14 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 29 bin kişi azalarak 348 bine düştü ve Kovid-19 salgınının yoğun şekilde hissedildiği 14 Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.