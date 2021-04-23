Samanyolu Haber /Dünya / New York Borsası karışık seyirle açıldı /23 Nisan 2021 19:06

New York Borsası karışık seyirle açıldı

New York Borsası, haftanın son işlem gününde karışık seyirle açıldı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 azalışla 33.751,49 puandan işlem gördü.

SHABER3.COM

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 4.144,10 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 artarak 13.878,95 puandan işlem görmeye başladı.ABD Başkanı Joe Biden'ın zenginlere yönelik vergileri artırmayı planladığına ilişkin haberlerin ardından dün günü sert düşüşle tamamlayan endeksler bugün açılışta karışık bir seyir izledi.    

ABD basınında dün yer alan haberlerde, 2017'de Donald Trump'ın vergi reformuyla yüzde 37'ye indirilen en üst gelir vergisi diliminin yüzde 39,6'ya yükseltilmesinin planlandığı aktarılmıştı.    

Biden'ın 1 milyon dolardan fazla kazananlar için sermaye kazançları üzerindeki vergileri de artıracağı, söz konusu vergi oranını yüzde 20'den yüzde 39,6'ya çıkaracağı kaydedilmişti.    

Piyasaların yakından takip ettiği ve geçen hafta kaydettiği düşüş eğiliminin ardından bu hafta başında yeniden yükselişe geçen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yeniden yüzde 1,53 seviyelerine kadar geriledi.    Analistler, piyasalarda bugün ABD'nin nisan ayına ilişkin imalat ve hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ile mart ayına ait konut satış verilerinin takip edileceğini belirtti. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber New York Borsası karışık seyirle açıldı Sonraki Haber >>

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Babacan'dan Albayrak göndermesi

Babacan'dan Albayrak göndermesi

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:59:03