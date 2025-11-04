New York’da Belediye seçimi: lk kez bir müslümanın başkan olabilir













ABD’nin New York eyaletinde seçmenler, bugün yeni belediye başkanını belirlemek için sandık başına gidiyor. New York Seçim Kurulu verilerine göre, yaklaşık 5,1 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu şehirde oy verme işlemleri yerel saatle 06.00’da başladı ve 21.00’e kadar sürecek.Seçim, eski vali Andrew Cuomo, Cumhuriyetçi Curtis Sliwa ve Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani arasındaki üçlü yarışla öne çıkıyor. Özellikle 34 yaşındaki Mamdani ile 67 yaşındaki Cuomo arasındaki mücadele, ulusal medya tarafından yakından takip ediliyor.Kamuoyu yoklamalarına göre Mamdani, rakipleri karşısında açık bir farkla önde. Seçilmesi hâlinde Mamdani, New York’un ilk Müslüman ve ilk Asyalı belediye başkanı olacak. Ancak Cuomo, milyarderlerin yanı sıra Donald Trump ve iş insanı Elon Musk’tan aldığı destekle yarışta rekabete sebep olacak gibi görünüyor.Trump İçin Neden Önemli?Yaklaşık 8,5 milyonluk nüfusuyla New York, ABD’nin en büyük şehri ve finansal merkezi konumunda. Bu nedenle yalnızca yerel değil, ulusal düzeyde de büyük bir dikkatle takip ediliyor.Seçim, ABD Başkanı Donald Trump için de büyük önem taşıyor. Mamdani’nin önerdiği vergi artışları, Trump ailesinin ticari çıkarlarını doğrudan etkileyebilir. Trump, Mamdani’yi “fanatik bir komünist” olarak nitelendirerek, seçilmesi hâlinde federal fon sağlamada kısıtlamalara gidebileceğini açıkladı. Başkan, Mamdani’nin yönetimi altında New York’un “başarı ve hayatta kalma şansının düşük” olacağını iddia etti.Genç Demokrat Zohran MamdaniHint kökenli Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, New York Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev yapıyor. New York'ta "yaşamın çok pahalı ve çok zor olduğunu" vurgulayan Mamdani, uygun fiyatlı konut sayısını artırmayı ve özel mülk sahiplerine yönelik denetimleri sıkılaştırmayı vaat ediyor. Ayrıca, otobüsleri ücretsiz hâle getirmeyi, beş yaşın altındaki tüm çocuklar için okul öncesi eğitimi ücretsiz yapmayı ve asgari ücreti 16,50 dolardan 30 dolara yükseltmeyi planlıyor.Eski Vali Andrew CuomaNew York’un eski Demokrat valisi Andrew Cuomo, Demokrat Parti ön seçimlerini kaybettikten sonra bağımsız olarak yarışa katıldı. Cuomo, Mamdani’yi “deneyimsiz” olarak nitelendiriyor ve kendisinin göreve gelmesi hâlinde New York’u “daha güvenli” hâle getirme sözü veriyor. Cuomo, ayrıca Gazze’deki ateşkes anlaşmasını desteklediğini açıkladı.Cumhuriyetçi Aday Curtis SliwaCumhuriyetçi aday Curtis Sliwa, 2021’deki seçimlerde Demokrat Eric Adams’a karşı kaybetmişti. Sliwa, New York’taki suç oranlarını düşürmeyi, daha fazla polis memuru istihdam etmeyi ve evsizlik sorununa çözüm üretmeyi vaat ediyor.