New York - Delhi seferini yapan uçakta bomba ihbarı

New York'tan Delhi'ye uçan bir American Airlines uçağı Pazar günü öğleden sonra Hazar Denizi üzerindeyken bomba ihbarı nedeniyle rotasını Fiumicino Havaalanı'na çevirdi.



Boeing 787-9 Dreamliner uçağında 199 yolcu ve mürettebat bulunuyor. AA292 sefer sayılı uçak Cumartesi akşamı yerel saatle 20:30'da JFK'den ayrılmış ve iki askeri savaş uçağı eşliğinde 17:22'de Roma havalimanına iniş yapmıştı.



Leonardo da Vinci Uluslararası Havaalanı sözcüsü Francesco Garibaldi, uçuş planlarındaki değişikliğin nedenini açıklamadı.



Garibaldi, yolcular ve mürettebat uçaktan ayrılır ayrılmaz güvenlik kontrollerinin yapılacağını söyledi.



Acil iniş için AA292'nin rotası üzerinde İstanbul ve Dubai'dekiler de dahil olmak üzere başka havaalanları da vardı.



Sözcü, acil durumu ele almak üzere AA292 sefer sayılı uçuşun rotası üzerindeki İstanbul ve Dubai gibi diğer büyük havalimanlarına göre seçilen havalimanının normal şekilde çalışmaya devam ettiğini söyledi.